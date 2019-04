Tyttärensä kuoleman juuri kohdannut Nadja karkotetaan Suomesta avioeron vuoksi – Helluntaiseurakunnan aktiiville määrättiin 30 päivää aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti

Outi Airola

Nadezhda ”Nadja” Alekseeva on itkenyt silmänsä punaisiksi. Hänen mukanaan toimitukseen tulee tukihenkilöitä, Nadja ojentaa paperinivaskan. ”Maahanmuuttovirasto ei myönnä pysyvää eikä määräaikaista oleskelulupaa. Hakija karkotetaan kotimaahansa Venäjän federaatioon. Hakijalle määrätään 30 päivää aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti.”

– Minä en voi lähteä, ei minulla ole Venäjällä enää mitään, sanoo Nadja.

Venäjän Karjalassa asuneella Nadjalla on suomalaiset sukujuuret ja hän on aikanaan avioitunut suomalaisen miehen kanssa. Nyt on tullut ero, jossa Nadja ei ollut aloitteentekijä. Petroskoissa ei ole enää kotia, talo on purettu. Hän saa Suomesta eläkettä ja hänellä on täällä asunto ja toimeentulo.

– Venäjällä ei ole tällaisia asuntotoimistoja kuin täällä Suomessa. Asumisoikeus syntyy työn kautta ja nyt kun Nadja on ollut Suomessa, hänellä ei ole enää asuntoa Venäjällä, kertoo Tatjana Mughal.

Nadja itse vain itkee. Hän kritisoi karkotuksen perusteita. Hänen katsottiin käyneen ahkerasti Venäjällä viimeisen parin vuoden aikana ja maahanmuuttovirasto vetosi tiiviiseen sukuyhteyteen siellä.

– Se johtui siitä, että tyttäreni oli vakavasti sairas. Hän kuoli 34-vuotiaana, eikä minulla enää ole Venäjällä paikkaa, sanoo Nadja.

Karkotuspäätös tuli tammikuussa, mutta Nadja valitti päätöksesta Vaasan hallinto-oikeuteen. Nyt on tullut hallinto-oikeudestakin päätös: hallinto-oikeus ei näe perustetta karkotuspäätöksen purkamiselle. Tukijoukot ovat vihaisia.

– Hänen tuloihinsa oli tullut papereissa pilkkuvirhe. Sinne oli merkitty vuosituloiksi hänen kuukausitulonsa, puhisee Martti Virtanen.

Maahanmuuttovirasto kirjoittaa vastineessaan, että 1089 euron kuukausitulot eivät ole vaikuttaneet päätökseen. Ei edes se, että Nadja on ottanut tulojaan parantaakseen eläkkeen lisäksi vastaan siivoustyötä. ”Hakija ei täyttäisi jatkuvan oleskeluluvan edellytyksiä työntekijänä kyseisellä työsopimuksella” vastaa virasto.

Suurin syy karkotukselle on se, että ”perheside on päättynyt eikä valittajalla ole muutakaan ulkomaalaislain mukaista perustetta oleskelulleen Suomessa”. Näin toteaa maahanmuuttovirasto, joka ei näe merkitystä edes sillä, että Nadja edelleen hoitaa entistä miestään ja on hänelle tärkeä arjen tukihenkilö.

– Emme voi ymmärtää sitä, että tällainen päätös tehdään ihmisestä, joka on tänne kotiutunut täydellisesti. Nadja toimii seurakunnan lähetyspiirissä ja helluntaiseurakunnassa ja hänellä on vahva verkosto täällä Kokkolassa, toteaa Virtanen.

Suomen ulkomaalaislakia on pidetty jopa liian höllänä, mutta ainakaan Nadjan kohdalla se ei sitä ole. Paikkakunnalle kotiutuneen eläkeläisen karkottaminen avioeron vuoksi tuntuu tukihenkilöistä kohtuuttomalta.

– Ja Suomessa ei ymmärretä, mitä tarkoittaa palaaminen Venäjälle ilman asuntoa, ilman perhesiteitä. Minun isoisäni ei saanut jäädä Suomeen ja hän kuoli Venäjälle, kun hän ei saanut siellä hoitoa sairauksiinsa, sanoo Tatjana Mughal.

Tukijoukot aikovat vielä vedota korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Heidän mielestään omilla tuloillaan pärjäävän ihmisen tulisi saada jäädä Suomeen, kun verkostot ovat näin vahvat.

– Tämä tuntuu yksinkertaisesti kohtuuttomalta, sanoo Martti Virtanen.