Pitkän linjan oikeusoppinut pitää poliisin menettelyä outona Finnilän tapauksessa



Outi Airola

Kauko Finnilän tapaus puhuttaa asiantuntijoita. Kun Pohjanmaan poliisilta, poliisihallituksesta eikä sisäministeriöstäkään ole saatu vastausta siihen, miksi Finnilän tapauksessa tehtiin rynnäkkö ja suoritettiinko asian jälkihoito oikein, asiaa tiedusteltiin lakimiehiltä. Parhaat vastaukset löytyivät pitkän linjan oikeusoppineelta, joka haluaa esiintyä jutussa nimettömänä.

– Olen seurannut jokseenkin hämmentyneenä poliisin toimintaa Finnilän tapauksessa. Lehtijutuissa ei ole juuri kritisoitu itse rynnäkköä, ainoastaan poliisin menettelyä sen jälkeen, huomauttaa lakimies.

Hän muistuttaa poliisilain 1 luvun 3 pykälästä.

– Poliisin on toiminnassaan noudatettava suhteellisuusperiaatetta, eli toimenpiteet on suhteutettava tehtävän tärkeyteen ja vaarallisuuteen. Jos henkilön tausta, esimerkiksi rikosrekisteri, osoittaisi todellisen vaaran olemassa oloa, toimenpidettä voitaisiin pitää perusteltuna. Mutta kun kyseessä on 78-vuotias eläkeläinen, ehkä vähempikin olisi riittänyt.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Entä poliisin menettely tämän jälkeen. Ei anteeksipyyntöä tai selitystä tapahtuneelle? Asiantuntija viittaa poliisilain 1 luvun 7 pykälään.

– Poliisin on ilmoitettava vapauteen, tässä esimerkiksi kotirauhaan, kohdistuvan toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle niin pian kuin se on mahdollista toimenpidettä vaarantamatta. Kun toimenpide todettiin täysin aiheettomaksi, perusteen olisi voinut ilmoittaa Finnilälle hyvin pian. Poliisin kehotus jälkikäteen valittaa asiasta osoittaa melkoista ylimielisyyttä, toteaa oikeusoppinut.

Poliisin lehdille antaman tiedon mukaan ilmoituksen hätäkeskukseen mahdollisesta asemiehestä teki joku naishenkilö.

– Finnilä ei siis ole voinut saada tietoa, mitä tarkalleen on ilmoitettu. Ja onko ilmoitus mahdollisesti tehty tahallaan ilkivaltaisesti, ajattelemattomuudesta vai hyvässä uskossa? Hätäkeskukseen tehdyt ilmoitukset nauhoitetaan ja ilmoittajan numero jää tietoihin. Näin ollen tämänkin asian selvittäminen olisi mahdollista, toteaa lakimies.

Hän muistuttaa myös perättömien ilmiantojen vastuukysymyksistä.

– Jos kyse olisi ilkivallasta, väärä ilmianto on rikoslain 15 luvun 6 pykälän mukaan rangaistava teko.

Oikeusoppinut pitää poliisin toimintaa tämän tyyppisissä asioissa arveluttavana.

– Nyt tilanne on siis se, että kuka tahansa voi tehdä kenestä tahansa vaikkapa perättömän ilmoituksen hätäkeskukseen. Hän voi aiheuttaa pahimmillaan tällaisen rankan poliisitoimenpiteen, ilman että toimenpiteen kohde saa poliisilta mitään tietoa mistään. Tämä ei ole hyvää mainosta poliisille, toteaa oikeusoppinut.

Kokkola-lehti kertoi aiemmin Kauko Finnilän kotiin tehdystä rynnäköstä, jossa rankka poliisitoimi säikäytti 78-vuotiaan pahanpäiväisesti. Finnilä otti itse paikallisiin lehtiin yhteyttä, koska halusi selityksen poliisin toimille. Tehty hälytys Finnilän mahdollisesta aseesta oli aiheeton.