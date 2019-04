Kurssien tuotokset esillä – Kokkolan seudun opiston kevätnäyttelyssä voi nauttia musiikista ja seurata työnäytöksiä



Opistotalolla rakennetaan kovaa vauhtia tulevana viikonloppuna avautuvaa perinteistä kevätnäyttelyä.

– On ihanaa rakentaa se tänne. Samalla kävijät saavat mahdollisuuden tutustua taloon. Opistotalo antaa näyttelylle monipuoliset puitteet, kiittelee Kokkolan seudun opiston suunnittelijaopettaja Päivi Makkonen.

Vaikka kevätnäyttelyssä on esillä monipuolisesti taide- ja taitoaineiden kursseilla valmistuneita töitä, on näyttely muuttumassa enemmän tapahtuman luonteiseksi.

Opiston salissa raikaa musiikki, kun koko lauantaipäivän ajan kuullaan non stoppina niin yksinlaulajien, kuorojen kuin lauluyhtyeidenkin esityksiä.

Sunnuntaina on vuorossa Rockkurs för gubbar och gummor -kurssin konsertti.

– Musiikin opiskelijoillekin on tärkeä saada tuote esille ja opiston kevätnäyttely on hyvä tähtäin esiintymiselle, toteaa Kokkolan seudun opiston rehtori Asko Muilu.

Näyttelyssä voi myös esimerkiksi seurata erilaisia työnäytöksiä, esimerkiksi helmityön tekoa, kehyskudontaa, nypläystä, kanavakirjontaa ja miniryijyn tekoa.

Makkonen nostaa näyttelyssä esille saumurin ja antaa vinkkejä trikoon ompeluun. Opistolla on ollut käynnissä viisi ompelukurssia ja trikoo on yksi päämateriaaleista.

– Se on erityisen suosittu nuorten äitien parissa, he ompelevat paljon vaatteita lapsilleen. Trikoo on kiitollinen materiaali, se antaa anteeksi pienet virheet ja työtavat ovat yksinkertaisia. Kun oppii saumurin käytön, pääsee jo pitkälle.

Muilu on huomannut, että kiinnostus kädentaitoihin on lisääntynyt erityisesti 15-25-vuotiaiden parissa.

– Opiston näyttelyssä on mahdollisuus nähdä, mitä kaikkea voi tehdä, hän vinkkaa.

Näyttelyssä esillä olevista taito- ja taideaineiden kurssien tuotoksista on aina paikalla kertomassa joku kurssilainen. Muilu ja Makkonen sanovatkin, että prosessia halutaan tuoda esille entistä enemmän.

– Käsitöiden ja taiteen tekemiseen liittyy paljon sellaista, mikä ei näy lopputuotoksessa. Prosessi niiden takana on erittäin tärkeä. Käsitöiden tekeminen on esimerkiksi ainaista ongelmanratkaisua, aivojumppaa mitä parhaimmillaan, sanoo Makkonen.

Näyttelyssä on lisäksi esillä luovien kirjoittajien ja sanataidekoulu Santun oppilaiden tekstejä.

Näyttely on auki lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina.

Opistolla suunnitellaan jo kovaa vauhtia syksyä. Makkonen ja Muilu sanovat, että kurssiehdotuksia ja opettajaehdokkaita otetaan mielellään vastaan.