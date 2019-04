Jan Lehmuksen kolumni: Kiehtova Japani



Saapuessani Naraan tunnen itseni helpottuneeksi. Välkkyvät valot ja lapselliset jinglet vaihtuivat ikivanhaan kulttuuriin ja historiaan.

Nara on nimittäin Japanin ensimmäinen pääkaupunki, se on perustettu vuonna 710. Kaupunki on kasvanut Tōdai-ji temppelin ja sen suuren 520 hehtaarisen puiston ympärille. Tōdai-ji on yksi seitsemästä suuresta temppelistä Naran alueella ja suureksi sitä kyllä helposti voi kutsua!

Pidän japanilaisesta arkkitehtuurista ja olen innoissani, kun pääsen tutkailemaan useita satoja vuosia vanhoja suuria rakennelmia. Hämmästelen hetken, annan papille ”goshuin”-kirjani, johon hän taiteilee pikkutarkasti kalligrafialla temppelin leiman ja jatkan puiston läpi kohti seuraavaa temppeliä.

Matkan varrella ruokin ja silittelen peuroja, jotka juoksevat siellä vapaasti ja mietin, että kyllä jäi Tokio kakkoseksi listallani.

Itseasiassa Tokio putoaa listan hännille Kioton ja Osakankin jälkeen. Kioto on ollut kauiten pääkaupunkina ja kulttuuri on vahvassa asemassa. Ihmiset vaikuttavat muutenkin paljon avoimemmilta ja aidoilta.

Kävin Shunkō-in temppelissa Zazen-meditaatio kurssilla ja jo sisäänastuessa pystyi aistimaan rauhan ja hiljaisuuden, joka ympärillä oli.

Kävin Fushimi Inari Taishan pyhäkköalueella kummastelemassa sen tuhansia punaisia ”torii” portteja, kävin Arashiyaman maagisessa bambumetsikössä ja voin vain sanoa: Uskomattoman kauniita paikkoja!

Kävellessäni pois bambumetsiköstä tapaan katusoittajan, joka on pysäyttänyt valtavan määrän ihmisiä. Otin tämän taitavan hang-soittajan tiedot ja muutama päivä myöhemmin olinkin nauhoittamassa Kiotossa tätä Cojicose-nimistä soittajaa projekteihini.

Hän pyysi minut sitten soittelemaan huilua jokavuotisiin kevätjuhliin, johon useat perinnesoittimia soittavat katumuusikot kerääntyivät jammailemaan Osakassa. Hieno kokemus.

Osaka oli kuin lavaste 90-luvulta. Elävä kaupunginosa Namba on käytettyjen vaatteiden mekka sekä yöelämän keskus, jossa musiikki joka soi oli vahvasti ysäri-aikakaudelta ja katumuoti oli kuin suoraan omilta teiniajoiltani.

Osakan kohokohta oli kun sain kunnian äänitellä paikallista äänitaiteilijaa Hoshinegaa. Nyt on paljon materiaalia!

Olen onnekas että näin Japanin juuri tähän aikaan kun kirsikkapuut, Sakurat kukkii ja koko kansa oli heräämässä eloon. Suomessa on vissiin vähän samat fiilikset?

Reissumiehen matkan kulkua voi seurata Kokkola-lehdestä joka toinen viikko sekä kuvien kautta instagramissa @janthewhaler-tililtä.