Naiset ja maahanmuuttajat koodaamaan – Uudella koulutuksella pyritään selättämään digialan osaajapulaa



-Syksyllä alkavan koodauskoulutuksen tavoitteena on saattaa koodausalalle uusia tekijöitä, toteaa Centria-ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan lehtori Jari Isohanni. Reetta Ylitalo (keskellä) ja Tiina Heikkilä tietävät, että ala sopii hyvin myös naisille.

– Kuka vain voi oppia koodaamaan, kunhan asenne on oikea ja mielenkiintoa alalle löytyy.

Näin toteaa Centria-ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan lehtori Jari Isohanni.

Hän vetää kuuden ammattikorkeakoulun Highway 2 Code -hanketta, jonka tavoitteena on saattaa koodausalalle tekijöitä sellaisista ryhmistä, jotka ovat alalla aliedustettuja – eli maahanmuuttajista ja naisista.

Isohanni kertoo, että naiset ja maahanmuuttajat ovat valikoituneet kohderyhmiksi, koska näissä ryhmissä on piilotettua potentiaalia.

Varsinkaan naiset eivät useinkaan hakeudu alalle, vaikka työpaikka on osaajille valmistumisen jälkeen melkeinpä varma. Molemmilla ryhmillä onkin omat vahvuutensa digitalisaation saralla.

– Digiala hyötyy siitä, että saamme työpaikoille osaajia erilaisista taustoista. Muilta aloilta ja muista kulttuureista tulevilla on erilainen näkökanta asioihin, jolloin saamme uudenlaista osaamista esimerkiksi tuotekehittelyyn ja jopa uusille markkina-alueille tähtäämiseen, Isohanni toteaa.

Tiina Heikkilä hakeutui digialalle Kosila Akatemian älykkään tiedonhallinnan rekrytoivan koulutusohjelman kautta, ja Reetta Ylitalo suoritti samaisen ohjelman työharjoittelun ja muutaman kuukauden työssäolon jälkeen.

Kummallakin on kaupallinen tausta, mutta koulutuksen jälkeen kumpikin on työllistynyt uudelle alalle. Heikkilä toteaa, että heidät on otettu hyvin vastaan miespainotteisessa työympäristössä.

– Naiset eivät usein itse usko omiin taitoihinsa digialalla, vaikka annettavaa olisi. Omaa taustaa voi hyödyntää esimerkiksi myyntinäkökulmassa ja asiakasrajapinnassa toimimisessa, hän toteaa.

– Minä taas viihdyn sellaisissa työtehtävissä, jotka liittyvät tekniseen toteutukseen. Kaikilla on omat vahvuutensa. Uskon, että koodausalalla voisi hyvin pärjätä esimerkiksi sellainen henkilö, jolla on hyvä kielipää ja joka omaa loogista päättelykykyä, jatkaa Ylitalo.

Kuuden kuukauden pituinen Highway 2 Code -koulutus alkaa syksyllä, ja mukaan mahtuu 15-20 opiskelijaa. Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa, ja opetuskielenä on englanti. Isohanni toteaa, että eri rooleissa on digitalisaatio-osaajille tarjolla kymmeniä avoimia työpaikkoja Kokkolassa.

– Olemme suunnitelleet koulutuksen sisällöt yhteistyössä alueen ohjelmistotalojen kanssa. Heillä on kova tarve saada riveihinsä perusohjelmoinnin osaajia, Isohanni kertoo.

Highway 2 Code -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hankkeen rahoitus on 1,6 miljoonaa euroa. Centria-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen pääkoordinaattorina, muut mukana olevat ammattikorkeakoulut tulevat Turusta, Vaasasta, Jyväskylästä, Oulusta ja Kajaanista. Jokaisella ammattikorkeakoululla on koulutuksessa omat painopisteensä, Centrian painopistealueet ovat perusohjelmointi ja tietoturvalliset sovellukset.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Centrian tiloissa tulevana maanantaina. Lisätietoja löytyy Centrian sivuilta.