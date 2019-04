Lukijan mielipide: Seksuaalirikosten rangaistuksia kovennettava edelleen



Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet mieliämme. Sanat eivät riitä kuvaamaan, miten vastanmielinen ja tuomittava rikos lapsen hyväksikäyttö on.

Uhrien kärsimystä ei voida poistaa. Jotkut pitkään hyväksikäyttöä lapsena kokeneet ihmiset ovat aikuisena sanoneet tekojen olevan kuin murha, josta jää henkiin. Kuvaus on pysäyttävä. Onkin tärkeää, että uhrien toipumiselle annetaan kaikki mahdollinen tuki. Olen varma, että syylliset saavat teostansa aina rangaistuksen. Oikeusvaltiojärjestelmämme pitää tästä huolen.

Olen kuitenkin saanut ihmisiltä pysäyttäviä posteja. Niissä on pelätty, se todellinen pitkä tuomio tulee tekijän sijaan uhrille. Näin ei saa olla. Törkeistä seksuaalirikoksista ja erityisestä lapsiin kohdistuvista teoista annettavien rangaistusten pitää vastata yleistä oikeustajua.

Eduskunnassa hyväksyttiin alkuvuodesta esitykset, joilla kiristetään seksuaalirikosten rangaistuksia. Lapsiin kohdistuvista raiskauksista voidaan antaa jatkossa yli kymmenen vuoden tuomio. Myös lapsen törkeän hyväksikäytön tuomioasteikkoa kovennetaan. Esitysten suunta on oikea.

Mielestäni myös muita toimia on vietävä eteenpäin. Olin viime vaalikaudella ensimmäinen allekirjoittaja 108 kansanedustajan lakialoitteessa, jossa esitettiin lapsen törkeä seksuaalista hyväksikäyttöä rikokseksi, joka ei vanhene koskaan. Esillä on ollut tapauksia, joissa tekijä on myöntänyt teon, mutta häntä ei ole voitu asettaa syytteeseen sen vuoksi, että rikos on vanhentunut. Esityksemme pysähtyi silloin oikeusministeriön vastustukseen. Asiaan pitää mielestäni palata uudelleen.

Rangaistuksia koventamalla tai vanhenemisaikaa pidentämällä tehtyä ei tietenkään saa tekemättömäksi. Nämä kuitenkin antaisivat tulevaisuudessa uhrille paremman mahdollisuuden hakea asialleen oikeutta. Lisäksi se kertoisi, kuinka vakavina me yhteiskunnassa tällaisia tekoja pidämme. Seksuaalisessa hyväksikäytössä on aina kysymys rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Tuomo Puumala

Kansanedustaja (kesk.)

Kokkola