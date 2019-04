Mikä on eduskuntavaalien ydin



Vaalien alla on annettu pitkiä lupauslistoja tulevista yhteiskuntapäätöksistä. Vaaliteemat ovat vahvasti liikkuneet ilmastomuutoksen, vanhustenhuollon, koulutuksen, sosiaaliturvan ympärillä. On tarjottu myös monen yhteiskunnan palvelun maksuttomuutta. Menopuolta riittää, mistä varat tulopuolelle? Ovatko lupaukset realistisesti toteutettavissa? Onko työllisyys pysyvää, että rahan tulo olisi taattua? Menoja riittää, mistä varat tulopuolelle?

Yle uutisoi tiistai-iltana eriarvoistumisen syvenemisestä. Tuloerot kasvavat. Lapsiperheet tarvitsevat kotipalvelutukea. Ongelmallinen pikavippien käyttö on lisääntynyt. Yhteistä valtion velkaa on maksettava takaisin. Edelleen on 60 000 syrjäytynyttä nuorta, joista yksi nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. 40 prosenttia eläkkeensaajista saavat alle 1200 euroa eläkettä, joka on monisairaille liian vähän.

Asiat on asetettava arvojärjestykseen ja menojen säätelyyn on otettava yhteinen vastuu, jotta talous saataisiin tasapainoon ja nuorelle sukupolvelle toivorikkaita tulevaisuuden näkymiä. Tarvitsemme positiivista, innovatiivista ajattelua, emme uhkakuvien maalailua. Mutta silti muutosta siihen, missä yhteiskunnan palveluissa ja myös liikakulutuksessa on tehty virheratkaisuja.

On kulunut jo vuosikymmeniä siitä, kun pankit ovat kehottaneet säästämään. Se taito on elvytettävä mm talousajattelun opettamisen lisäämisenä kaikilla koulutusasteilla. Suurpääomien verotus on arvioitava uudelleen tuloerojen pienentämiseksi, haittaveroja lisättävä mm sokeri-, alkoholi- ja lentoverojen muodossa. Harmaatalous kitkettävä pois tulojen tarkistuksilla.

Maaseudun hyvinvointi ja elinvoimaisuus tulisi olla tulevien vuosien ykköshanke. Maa- ja metsätalous edelleen peruselinkeinojamme. Maaseutumiljöö on turvallinen, monelle voimaannuttava ja terveyttävä edistävä ympäristö elää muussakin työssäkäyvälle. Palkan-lisänä syrjäseutupisteet tulisi ottaa käyttöön, jotta maaseudulla asuminen olisi nykyistä edullisempaa. Nykytekniikka tietojen siirrossa tarjoaa monen alan etätyömahdollisuuksia maaseudulla asumiseen.

Tulevaisuus on lasten ja nuorten. Heidän elämänsykkeessä pysymiseen on satsattava henkisiä ja aineellisia voimavaroja.

Laadukas peruskouluopetus on tae hyvälle yleissivistykselle ja ammattiin ohjautumiselle. Erityisopetukseen ja oppimisen ohjaamiseen on lisättävä resursseja. Oppilaiden lukutaitotason eikä Pisa tutkimustulosten ei soisi enää laskevan.

Vietämme tällä viikolla Mikael Agricolan, suomen muokkaajan päivää. Hän kirjoitti ensimmäisen ABC-lukukirjan, käänsi uuden testamentin ja vähäkatekismuksen suomen kielelle. Kyseiset kirjat olivat maamme ensimmäisissä, kirkon perustamissa kouluissa ainoat lukukirjat. Niissä ovat sivistyksemme ja hyvinvointimme arvokkaat juuret. Koko kansan sivistys, hyvinvointi on näidenkin vaalien ytimessä.

Kirsti Siljander

Eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Kalajoki