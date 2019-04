Talotohtori Panu Kailan vieraskolumni: Miten vintti eristetään?



”Tiilikattomme vaihdettiin pari vuotta sitten peltikatoksi. Alustana ollut pärekatto jätettiin paikalleen. Kattoa oikaistiin 50 x 50 millimetrin rimalla, jonka päälle tuli aluskate, ruoteet ja pelti.

Mikä on mielipiteesi: Pitääkö ruoteiden alle jättää ilmarako, jos aikoo saada vintin eristettyä ja lämpimäksi?” kysyy Antti Palkinen.

Vesikaton lämpöeristeen täytyy olla kunnolla tuuletettu päältäpäin. Vesihöyry pyrkii lämmön mukana nimenomaan ylöspäin, eikä se saa jäädä minkään tiivistymispinnan alle.

Eristeen päälle ei suositella edes hengittävää tuulensuojapahvia. Sama sääntö koskee myös yläpohjan eli ullakon lattian eristettä.

On tärkeä katsoa, että esimerkiksi kattotuolit eivät muodosta räystäältä harjalle nousevia lokeroita, joista vain jotkin ovat tuuletettuja. Hyvä tapa on jättää katonharjan alle pienehkö kolmiomainen tunneli, jonka molemmissa päissä talon päädyissä on verkolla varustetut tuuletussäleiköt. Kattotuolien väliset lokerot avautuvat tähän tunneliin.

Lokeroiden vapaaksi korkeudeksi suositellaan sataa millimetriä. Jos huonekorkeus ullakolla on kovin tiukilla, varmaan 50 milliäkin riittää.

”Talossamme on aumakate savitiilillä. Kate on nyt alkanut tulla tiensä päähän. Ongelmana on se, ettei rikkoontuneiden tiilien tilalle löydy mistään uusia – eikä edes vanhoja.

Katto vuotaa yhdestä nurkasta rankkasateella. Tiilet on ladottu päreiden päälle, ja nämä päreet ovat paikoitellen kostuneet mutta ovat kauniita vintiltä katsoen.

Voiko kostuneet päreet jättää uuden aluskatteen alle?” pohtii Juha Huhtala.

Päreet kannattaa ilman muuta jättää paikalleen. Kunhan vesivuodot on tukittu, ensimmäinen aurinkoinen päivä lämmittää päreet rutikuiviksi. Lahoaminen pysähtyy kuin seinään ja sienet kuolevat.

Lisäksi kuivan puuaineen lujuus kasvaa kuivumisen myötä noin kaksinkertaiseksi. Tämä koskee myös kantavia rakenteita.

Kattotiiliä on kyllä saatavissa, sekä vanhoja että uusia. Kierrätettyjä hintaan 1,50–2 euroa kappaleelta myy esimerkiksi Metsänkylän navetta Hattulassa ja sen sivuliike Domus Classica Helsingissä.

K-rauta toimittaa muun muassa ruotsalaisia Vittingen ruukin kattotiiliä, ja uusia on myös Ormaxilla. Lisäksi yksityiset henkilöt kauppaavat purettuja tiilikattojaan netissä.

Vanhat kattotiilet puhdistetaan harjaamalla ja maalataan punamullalla sävytetyllä maitomaalilla: kolme litraa rasvatonta maitoa, yksi litraa punamultaa ja puoli litraa sementtiä.

Eri lappeiden tiilet voivat aivan hyvin olla erilaisia, koska niitä ei näe yhtaikaa kuin lentokoneesta. Enemmän esillä oleva puoli voidaan latoa alkuperäisistä tiilistä ja toinen lape uusista.

Aluskatteen kanssa pitää olla tarkkana, että vesi valuu siitä seinän ulkopuolelle eikä seinän päälle.

