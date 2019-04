Lukijan mielipide: Keskustan ideologinen kriisi



Toimittaja Timo Haapala (IS 9.4.) kysyy, onko Sipilä tehnyt keskustasta kokoomuksen kloonin. Myös kansa on nähnyt pääministeri Juha Sipilän oikeistolaisen linjan konkreettisesti omassa arjessaan. Eniten Sipilän hallituksen eriarvoistavasta politiikasta ovat kärsineet naiset ja pienituloiset, jotka saavat kaikkein eniten erilaisia sosiaalietuuksia, kuten lapsilisiä ja kotihoidontukea. Niiden ostovoima on heikentynyt, koska etuuksien indeksikorotuksista on luovuttu. Seuraavan hallituksen on kiinnitettävä huomiota erityisesti pienituloisten lapsiperheiden asemaan.

Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen on jättänyt oman puolueensa liian oikeistolaisen linjan vuoksi. Eikä se ole ihme, sillä tilanne on näyttänyt ulospäin siltä kuin keskusta olisi ollut kokeilussa, jossa on haluttu olla kokoomuslaisempia kuin kokoomus itse.

Keskustan ideologinen kriisi tiivistyy hallituksen koulutusleikkauksissa. Keskustan oppi-isänä tunnettu Santeri Alkio uskoi vielä, että kasvatus on kaikkein paras lääke köyhyyteen.

Sipilän hallitus ei ole antanut tälle perinteellearvoa. Yliopistoihin, ammattikorkeakoulutukseen ja ammattikoulutukseen kohdistettujen leikkausten vaikutukset tulevat näkymään pitkään.

Jotkut keskustan edustajat mainostavat hallituksen vaikeita päätöksiä vain sillä, että niillä on haluttu edistää talouskasvua ja yrittäjyyttä. Se onkin rehellisempää kuin se, että jälkikäteen yritetään selittää leikkauspolitiikkaa pienituloisia kohtaan oikeudenmukaiseksi. Tosiasia on kuitenkin se, että eriarvoisuuden torjunta ei ollut Sipilän hallituksen hallitusohjelman painopisteenä.

Kauko Ojala (KP 9.4.) ei kiistä yhtään tosiasiaa keskustajohtoisen hallituksen toimista - muun muassa yli 700 miljoonan euron leikkauksista sosiaaliturvaan tai yli 800 miljoonan euron leikkauksista peruspalveluiden valtionosuuksiin. Sen sijaan Ojala välittää väärää tietoa SDP:n ympäristöpolitiikkaan liittyvistä verotuslinjauksista.

SDP:lle on ensisijaisen tärkeää, että pienituloiset eivät joudu ilmastonmuutoksen torjunnan maksumiehiksi. Puheenjohtaja Rinne on useaan kertaan todennut, että SDP ei ole tekemässä veronkorotusta lihalle tai maidolle. Kestävän kehityksen arvonlisäveron tavoitteena on keventää ilmasto- ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden hintaa. Näin on mahdollista tukea verotuksen kautta kestävää kotimaista ruuan tuotantoa, kun vähäpäästöisiä maataloustuotteita saisi halvemmalla.

Myös yrittäjävähennyksestä Ojala antaa kirjoituksessaan väärän todistuksen. Perusteet 130 miljoonan euron yrittäjävähennyksen poistamiselle ovat selvät. Se on verotukiainen, jonka hyödyistä kaksi kolmannesta on valunut kahteen suurimpaan tulokymmenykseen. Me haluamme tukea yrittäjyyttä tarjoamalla reiluja keinoja. Haluamme nostaa arvonlisäveron alarajan 30 000 euroon ja helpottaa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista palkkausvähennyksellä.

Jaakko Mäki-Petäjä (10.4.) puhuu SDP:n kärryistä. Hyvä, että hän otti ne puheeksi, sillä SDP:n kärryillä on yrityspolitiikassa yksi yhteinen suunta: se, joka hyödyttää eniten pieni- ja keskituloisia yrittäjiä. Tälläkin vaalikaudella heitä ovat eniten hyödyttäneet ansiotuloveron alennukset, erityisesti työtulovähennyksen korotus. Niiden vaikutus on ollut huomattavasti yrittäjävähennystä suurempi.

Talousfaktat SDP kertaa mielellään Mäki-Petäjälle. Yhteisövero tuotti 4,7 mrd. vuonna 2013 ennen alennusta, ja vuonna 2018 sen tuotto oli 5,9 mrd. Suhdannetilanne oli edellisen hallituksen aikana huonompi ja toisin kuin kirjoittaja väittää, euroalueen talous supistui 2012-2013. Suomen viime vuosien kasvu on seurannut lähinnä muun euroalueen kasvua.

SDP on valmis keskustelemaan omista linjauksistaan avoimesti. Viime vuosien aikana poliittinen keskustelukulttuuri on kärjistynyt.

Populistisesta väärän tiedon levittämisestä on tullut entistä yleisempää. Sen sijaan toivoisi, että tehtyjen päätösten perusteluista käytäisiin kriittistä keskustelua.

Esa Kant

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kokkola

Tomi Hämäläinen

Tohtoritutkija

Kokkola