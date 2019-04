Kokkolan Työväenyhdistykselle 32 000 euron korjausavustus – Seurantaloille kaikkiaan 1,68 miljoonaa euroa tänä vuonna



Kokkolan työväentalo. Kuva on vuodelta 2004.

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 65 500 euroa myönnetään Keski-Pohjanmaalle ja 54 000 euroa Pohjois-Pohjanmaalle.

Kokkolan Työväenyhdistys ry saa Keski-Pohjanmaalla tämän vuoden suurimman korjausavustuksen, 32 000 euroa. Avustuksella korjataan katto sekä savupiiput ja parannetaan viemäreitä.

Vetelin Kirkonkylän Nuorisoseura ry saa 17 500 euroa seurantalo Veikkolan kunnostustöihin. avustuksella korjataan tiilikattoa, katon otsa- ja räystäslaudoitusta sekä vesikouruja ja syöksytorvia voidaan korjata tai uusia nykyisen kaltaisiksi.

Avustusta saa myös Kaustisen Nuorisoseura ry Kalliopaviljongin korjausten ja ulkoverhoustöiden jatkamiseen 15 000 eurolla.

Pohjois-Pohjanmaalla avustusta saavat muun muassa Oulaisten Nuorisoseura (Soihtula) 13 000 euroa ja Oulaisten Matkanivan Nuorisoseura (Rientola) 5000 euroa, Ylivieskan Nuorisoseura (Savela) 8000 euroa sekä Mieluskylän Nuorisoseura 5000 euroa.

Koko maassa avustuksia myönnettiin 167 hakijalle.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista maakuntamuseot auttavat Suomen Kotiseutuliittoa 25 seurantalon korjaushankkeen ohjauksessa ja valvonnassa. Yhteistyö on jatkunut pitkään eri puolilla maata.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yhdistysten jäsenet pääosin talkoovoimin.