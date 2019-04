Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Vaaliviikko jättää tv-ohjelmat varjoonsa

Eduskuntavaalit huipentuvat sunnuntaille. Jälkipuintia seurannee koko viikko, jollei kuukausikin. Tv-viikko tuntuu sisältävän pelkkiä välipäiviä, jos ohjelmapoimintojen keskinkertaiset kolme tähteä mitään kuvaavat.

Toki yhtä ja toista enemmän tai vähemmän kiinnostavaa löytyy nytkin – jollei muuten, niin seuraamalla Yle Teemaa ja Areenan runsaudensarvea.

Teeman elokuvista on pakko mainita musta klassikko Pimeä peili (to 18.4. klo 21.00). Siinä arvuutellaan, kumpi Olivia de Havillandin esittämistä kaksosista onkaan murhan takana. De Havilland on nykyisin 102-vuotias tarmonpesä.

Ava-kanavalta näkee (su 14.4. klo 21.00), millaisista tarinoista kirjoissa oli kyse, ennen kuin Dome Karukosken ohjaama Tolkien-elämäkerta saa ensi-illan 3.5.

Hymyilevää miestä muistelemme Olli Mäen elämäkerta-elokuvassa Yle Areenassa vielä toukokuun alkuun.