Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rolf Lassgårdin charmi puree rutiinisarjassa



★ ★ ★

Metsästäjät.Ohjaus Jens Jonsson, 2018MTV3 to 18.4. klo 00.05

Jämäkkä ruotsalaisfilmi Metsästäjät (1996) ja pätevä jatko Pedon jäljillä (2011) saavat seuraa. Syrjäkylän rikostutkimukset käynnistyvät taas, kun Erik Bäckström palaa kotiseudulleen Norrbotteniin.

Erik on itsepäisyyttään hankkinut potkut poliisista. Tai ehkä mies on lähtenyt vapaaehtoisesti, niin kuin hän itse väittää. Norrbottenin poliisi ei silti innostu auttavasta käsiparista, kun yliajettu ruumis löytyy metsätien ojasta.

Erik saa tietonsa poliisina toimivalta veljenpojaltaan Peteriltä. Murhaksi paljastuva rikos liittyy kultakaivokseen, jonka avaamista Lindmarkin veljekset suunnittelevat. Ovatko asialla ympäristöaktivistit vai aivan jokin muu taho?

Rolf Lassgård on kasvattanut poliisihahmolleen parran. Monessakin mielessä suuren ruotsalaisnäyttelijän karisma vain kasvaa vuosikertojen myötä. Pelle Heikkilällä on tärkeä rooli kaivosyrittäjänä, jolla on jotain salattavaa. Tämän veljenä Sampo Sarkola onnistuu taas näyttämään muuntautumiskykynsä.

Sarjana Metsästäjät on osaavaa ruotsalaisrutiinia. Elokuvaedeltäjilleen se ei pärjää.