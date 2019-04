Pääkirjoitus: Hyvinvointi edellyttää kulttuuria – Päättäjien soisi kiinnostuvan kulttuurista ja sen tuomasta hyvinvoinnista



Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto jakoi lähes puoli miljoonaa euroa taiteen ja tieteen tekemiseen. Rahastoon tulee huomattavasti enemmän hakemuksia kuin myönteisiä vastauksia: hakemuksista hyväksyttiin tällä kertaa 18 prosenttia.

Apurahat jaetaan ympäri Suomea kunkin alueen rahastoista. Kokkolassa taidetta ja tiedettä juhlittiin keskiviikkona, jolloin jaettiin apuraha 45 hakijalle korkeatasoista kulttuuria sisältäneessä juhlassa.

Filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija Pauliina Littorin toi juhlapuheessaan esiin Suomen ja Ruotsin eroja. Luovien alojen urakehitys on erilaista, sillä naapurimaassa taiteen piirissä käytetään enenevästi uravalmentajia. Erona on myös kansainvälisyyden merkitys: läpimurto ulkomailla on menestyksen edellytys.

Kaupallisuuden korostumista Suomessa perinteisesti vierastetaan. Usein ajatellaan, että taloudellinen menestys ja korkeatasoinen taide eivät voi liittyä toisiinsa. Samalla on selvää, että taiteen ja tieteen tekeminen vaativat rahaa kuten mikä tahansa ammatti.

Kulttuurirahaston juhlallakin on merkitystä, että tietoisuus laajasta kulttuurin ja tieteen tekemisestä leviää. Keski-Pohjanmaalla on syytä olla ylpeä osaavista ihmisistä ja omintakeisesta kulttuurista, jota sekä harrastetaan että harjoitetaan ammattimaisesti.

Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö kiteytti omassa puheenvuorossaan monia tärkeitä asioita. Hänen sanoissaan korostui kotiseuturakkaus, sillä Petäistön juuret ovat sekä Pohjois- että Keski-Pohjanmaalla. Seudun menestyksen salaisuutena kansainvälinen Petäistö pitää pohjalaista peräänantamattomuutta – sitä, että tehdään ja pannaan toimeksi.

Suomalaisen yhteiskunnan tiukasta taloudesta puhutaan paljon. Vaaleja ennen on keskusteltu kiivaasti terveydenhuollosta, vanhuksista ja maahanmuutosta.

Kulttuurin soisi kiinnostavan korkeinta päätösvaltaa käyttäviä ihmisiä. Kulttuuria tarvitaan kaikenlaisina aikoina ja se luo monenlaista hyvinvointia.