Lukijan mielipide: Ilmastonmuutoksen torjuntaan kansainvälisiä sopimuksia



Ilmastokysymykset nousivat muutaman muun teeman ohella näiden eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi. Vaalikeskustelussa on kuitenkin nähdäkseni liian vähän tuotu esille sitovien kansainvälisten ilmastoa koskevien sopimusten merkitystä.

Mikäli haluamme sitoutua maapallolla kansainvälisen hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin mukaiseen, enintään 1,5 asteen keskilämpötilan nousuun verrattuna esiteolliseen aikaan, on aivan keskeistä saada aikaan sellainen kansainvälinen ilmastosopimus, johon sitoutuvat kaikki suurimmat toimijat kuten Kiina, Intia, Yhdysvallat, Venäjä ja Euroopan unioni.

Näen, että tässä joukossa Euroopan unionin on mahdollista ottaa johtava rooli ja myös Suomella voi olla tässä asiassa olla merkittävä panos. Meillä on useita IPCC:n toiminnassa tai ilmastonmuutostutkimuksessa ansioituneita virkamiehiä ja tutkijoita, joten meillä olisi aivan hyvin mahdollista ottaa ilmastonmuutoksessa samanlaista roolia kuin Suomella on muun muassa rauhanvälityksen puolella ollut.

Vaikka sitovat kansainväliset sopimukset ovatkin avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, on meidän toki samalla pidettävä huoli siitä, että myös oma pesämme on puhdas. Emme voi lähteä sellaisesta ajatuksesta, ettei Suomen tarvitse tehdä ilmasto- tai luonnonsuojeluasioissa mitään.

On huomattava, että myös meillä Suomessa luonnonvarojen kulutus on ylisuurta. Jos kaikki maapallon asukkaan kuluttaisivat yhtä paljon henkilöä kohden kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa ja vastikään 5.4.2019 vietettiin Suomessa vuotuista ylikulutuspäivää, jolloin Suomen ekologinen jalanjälki ylitti vuotuisen laskennallisen biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Ekologisesti kestävän talouden tuleekin perustua luonnonvarojen kulutuksen sijaan entistä enemmän aineettomaan kasvuun ja siihen tulee ohjata taloudellisin ohjauskeinoin eli suuntaamalla verotusta nykyistä enemmän ympäristö- ja usein samalla myös terveysnäkökulmasta haitallisiin kohteisiin sekä toisaalta tukemalla ympäristö- ja ilmastoystävällisiä toimintoja.

Terho Taarna

Eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Kokkola