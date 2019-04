Down By The Sunti -kaupunkifestivaali järjestetään toukokuussa Kokkolassa



Kokkolan keskusta muuttuu toukokuussa pikku-Turuksi, kun opiskelijoiden järjestämä Down By The Sunti tuo musiikkia kaupungin keskustaan. Kaupunkifestivaali järjestetään vapaaehtoisvoimin ja sen musiikkitapahtumat ovat maksuttomia. Asialla ovat Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Centria-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat. – Tavoitteena on saada tapahtumia kaupungin terasseille ja ulkoilmaan, missä tavoitetaan mahdollisimman myös niitä kuulijoita, jotka kulkevat ohitse, sanoo tapahtuman järjestäjiin kuuluva Jaakko Rosnell. Kaupunkifestivaali sisältää musiikkia kaupungin oppilaitosten kolmelta eri tyylisuunnalta: klassiselta, pop/jazz- ja kansanmusiikkilinjalta. Ideana on esitellä myös normaalista poikkeavia musiikkityylejä. DBT Sunti järjestetään 20.–24. toukokuuta. Luvassa on lounas- ja kahvikonsertteja lounasaikaan ja ilta-aikoina bändit esiintyvät myös ravintoloissa. Tapahtuman päätöskonsertissa 24. toukokuuta esiintyvät isommat yhtyeet ja bändit torin lavalla.