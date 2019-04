Lukijan mielipide: Kriminalisoinnista auttamiseen



Kun keskustellaan huumeista tai päihteistä on syytä erottaa kolmekin termiä: ongelma, sairaus ja rikollisuus. Laajennan osaltani hieman näkökulmaa.

Päihdeongelma kuvaa sanana päihdesairauden tuottamia seurauksia, esim. päihteisiin liittyvää rikollisuutta. Päihdesairas on itse yleensä viimeinen, joka sairautensa näkee ja tunnustaa, vaikka ongelmia itse sairaudesta olisi seurannut jo pitkään. Ongelmia tuottaa sairauden aiheuttama valheellinen ja epäjohdonmukainen käyttäytyminen, käytöstä seuranneet fyysiset tai psyykkiset oireet tai sairaus sekä sosiaaliset, taloudelliset ja moraaliset oireet.

Myös suurin osa päihdehoidosta Suomessa keskittyy pitkälti vain oireiden lievittämiseen. Viina tappaa työikäistä väestöä mm. huonon hoitoonohjautuvuuden ja hoitojen heikon tuloksen vuoksi Suomessa 7-8 prosenttia enemmän kuin naapurimaa Ruotsissa. Ruotsissa on hyväksytty sairauskäsite, jolloin hoitokin on pääsääntöisesti toipumiskeskeistä sairaudenhoitoa. Tähän selkeä linjaus on päihdesairauden selkeyttäminen sairaudeksi sinne minne se kuuluu eli terveydonhuollon lainsäädännön alle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Samaisessa päihdelääkäri Anne Linnan lausumassa, johon Tuomo Puumala mielipidekirjoituksessaan viittasi, Linna totesi muun muassa että sota kannabista vastaan on jo hävitty – mitä sitten tarkoittanee. Jos viina keksittäisiin nyt, se kiellettäisiin. Kieltolakia on jo kokeiltu, eikä se silloinkaan poistanut tuottamaansa ongelmaa. Käytön rangaistavuus saattaisi madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä, mutta toisi varmasti käytön entistä useamman ulottuville entistä nuorempana. Kannabiksen ja sekakäytön vaarat tunnetaan yleisesti. Pelkkä käytön kriminalisointi johtaisi vain lisäongelmiin ja piilotteluun.

On tehtävä enemmän ja laajalla rintamalla. Enemmän kuin käytön kriminalisointiin kiinnittäisin huomiota ja ohjaisin varoja matalan kynnyksen puuttumiseen, hoitojen monipuolistamiseen, koulutukseen ja ennaltaestävään toimintaan. Tähän tarvitaan niin terveydenhuollon, kasvattajien, poliisin ja nuorisotyön vankkaa ja päämäärätahtoista yhteistyötä ja resurssien lisäämistä.

Virpi Karhu

Kansanedustajaehdokas (vas.)

Kokkola