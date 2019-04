Toimittaja Johanna Vehkoolle sakkorangaistus kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnianloukkauksesta



Toimittaja Johanna Vehkoo on tuomittu sakkoihin Oulun kaupunginvaltuutetun Junes Lokan (Aito suomalainen yhteislista) kunnianloukkauksesta. Oulun käräjäoikeus antoi asiassa tuomion tänään perjantaina.

Oikeus langetti Vehkoolle rangaistukseksi 15 päiväsakkoa, joka on yhteensä 150 euroa. Vehkoo joutuu maksamaan Lokalle 2 00 euron vahingonkorvaukset kärsimyksestä sekä Lokan oikeudenkäyntikuluja noin 6 000 euron edestä.

Oikeudenpäätöksestä voi valittaa hovioikeuteen eli tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Tapaus liittyy marraskuussa 2016 julkaistuun suljettuun Facebook-päivitykseen, jossa Vehkoo luonnehti Lokkaa "natsipelleksi" ja "tunnetuksi rasistiksi".

Oikeus katsoi, että Vehkoo on käyttänyt Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoitus on ollut Lokan halventaminen.

Tuomiossa todetaan, että vaikka Lokan oma kielenkäyttö eräitä henkilöitä kohtaan ei ole ollut asiallista, lainsäädäntö suojaa kuitenkin myös niiden ihmisen kunniaa, joiden oma kielenkäyttö muista ei ole asiallista.

Tällaistakaan henkilöä ei saa panetella ja toisenlainen tulkinta johtaisi helposti kestämättömään tilanteeseen, tuomiossa kirjoitetaan.

Vehkoo on tutkiva toimittaja ja yksi Long Play -verkkojulkaisun perustajista. Junes Lokka on kaupunginvaltuutettu, joka tunnetaan muun massa maahanmuuttokritiikistä mielipiteistä. Lokka on tuomittu sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.