Lauri Tuomi-Nikulan sunnuntaipakina: Ikämiehiä telineillä



Kasitien reunassa, autojonon ulvoessa ohi kaksi vapaaehtoista kiinnittää vaalijulistetta valaisintolppaan. Rekan lennättämä loskamyrsky paiskaa mainostaulun penkalle ja toinen volunteeri on mennä huterine tikkaineen samaa matkaa. Tuttuja miehiä, seitsemänkymppisiä molemmat.

Eikö tuohon hommaan löytynyt nuorempia ja notkeampia? No ei.

Vaalitelttojen grillihöyryissä ylivoimaisena enemmistönä häärää väki, joka jätti eläkereinot kenkätelineisiin ja lähti vielä tämän kerran vaalitalkoisiin. Hyvä, että lähtivät. Saatiin vaalit.

Kabinetissa vaalitilaisuuden nuori, hehkuvaposkinen ehdokas pauhaa maahanmuuton kauhukuvia parille kymmenelle ikämiehelle ja kahdelle naiselle. Naiset kaatavat kahvia. Porukan keski-ikä on päälle seitsemänkymmenen. Ehdokas voisi hyvinkin olla jonkun mukanaolijan lapsenlapsi. Missä ovat ehdokkaan ikätoverit?

Eläkeläisten perinteisessä vaalipaneelissa lavalla on puolueita enemmän kuin yleisöä katsomossa. Keski-ikä? Sanonko ma, taisin jo mainita. Kahdeksan vuotta sitten samanlaisessa tilaisuudessa sali oli täynnä, jotain kolmesataa ja risat.

Väki hoi, missä olet?

Eikä tämä vuosi vuodelta kasvava vähäväkisyys ja osallistumisen vähäverisyys ole vain poliittisen vapaaehtoistyön ongelma. Kokkolassa Palmahovin avantouintipaikkaa ylläpitävät ikääntyneet Reiman herrasmiehet lienevät lajinsa viimeisiä, ilmaiseksi, vapaaehtoispohjalta. Kuka tulee heidän jälkeensä? Kärjistän vähän enkä syyllistä ketään: Tuhansien yhdistysten ja seurojen maakunnassa yhdessä tekemisen perintö on kulumassa loppuun sitä mukaan, kun tuo mainittu seitsenkymppisten sukupolvi lopullisesti siirtyy käyttämään paikkakuntansa attendojen hoivapalveluja. Isolle osalle se tapahtuu ennen seuraavia vaaleja. Niistähän ei vaalikentille karata.

Kokkolassa opiskelijoiden ilmastolakkoon osallistui kymmenkunta nuorta ja kolme rohkeaa keski-ikäistä wannabe-nuorta, koira ja lisäksi toimittaja ja valokuvaaja. Viikkoa aikaisemmin koululaisten vastaavaan mielenilmaukseen sentään osallistui useita kymmeniä lapsia ja nuoria. Sekin oli vähän siihen nähden, että mielenilmauksessa oli kyse heidän tulevaisuudestaan ja koulustakin sai sitä varten vapaata.

Totta kai on toisenlaisiakin esimerkkejä, Kokkola Priden kaltaisia onnistumisia, jotka vähän lohduttavat. Mutta ne ovat poikkeuksia, eivät enää valtavirtaa. Voi aikoja, jolloin rauhanmarsseille ja mielenosoituksiin osallistuttiin kymmenin tuhansin, kansalaisjärjestöt ja puolueet ritirinnan, yhdessä. ”Näyttää siltä, että yhdessä tekemisen iso muutos tapahtuu nyt. Se on järisyttävä muutos. Mannerlaatat ovat liikkeessä”, sanoo tuttu politiikan konkari. ”Yhteisöllisyys ei enää kokoa ihmisiä. Vapaaehtoisia ei yksinkertaisesti enää ole.”

Minne väki katosi? Oman kiinnostavan napansako tutkimiseen sosiaalisen median sinertävässä valopiirissä? Solidaarisuus – yhteisvastuullisuus ja sen vahvaksi tekevä yhteenkuuluvuuden tunne on perinteisessä merkityksessään katoamassa. Valtavaksi kuplaksi paisunut egosentrinen minäkuva on kaiken ytimessä. Se on hämmentävää ja kovin surullista.

Kirjoittaja on kälviäläinen, päivä päivältä vapaampi kirjoittaja.