Lukijan mielipide: Aikomuksilla ei maata rakenneta – Plusmerkkiset tulokset perustuvat tekoihin



Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Tämä vanha, ranskalaisen kirkonmiehen krouvi ilmaisu on paikallaan, viimeinen äänestyspäivä kun on vielä edessäpäin. Ilma on sakeana lupauksia ja tunnelmointia. Oppositio aikoo mahdollisuuden saadessaan korjata maan suuntaa ”oikeilla mielipiteillä”.

Pahimmilleen menossa oleva silmänkääntötemppu on viety ilmastonmuutospropagandassa. Annetaan ymmärtää, että suureelliset lupaukset ja ”oikeiden” ihmisten valtaannousu riittäisi lopettamaan ilmaston vaarallisen lämpenemisen.

Aikomukset ovat käytännön politiikassa yhtä kuin löysät vaalipuheet. Tunnelmointia, joka jää vaille päätöksiä ja tekoja. - Hokkus pokkus.

Suomen hiilidioksidipäästöjen alasajo on kirjattu Keskustan johtaman hallituksen ja keskustalaisten energiaministereiden toimesta kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan. Käytännön läheinen ohjelma on muualla Euroopassa huomioitu ja kehuttu asiakirja. Strategian perustalta on aloitettu ja toteutettu hankkeet muun muassa lisäämällä voimakkaasti bioenergian tuotantoa koko maassa.

Hallituksen ohjaamasta, hiilenpolton vähentämisen päälinjasta valitettavana poikkeuksena on toki edelleen Helsinki, jossa hiili käryää isoissa voimaloissa. Valitettavasti kuvaan kuuluu, että pääkaupungissa, Salmisaaren voimaloiden päästöjen hajuetäisyydellä, on myös kuultavissa Suomen löysintä ilmastopuhetta.

Meillä on Suomessa eletty tekoihin keskittyneen hallituksen nelivuotiskausi. Tulokset ovat hyviä. Talous on vahvemmalla pohjalla kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä.

Talouden ja työllisyyden plusmerkkiset tulokset perustuvat omiin päätöksiimme ja tekoihin niin yrityksissä, maan hallituksessa kuin eduskunnassakin. Kansainvälinen noususuhdanne voitiin myös käyttää hyväksi, kun oikaistiin ensin oma meno pois alakierteestä. - Talous on taitolaji. Keskusta on osoittanut osaavansa sen.

Sadan viidenkymmenen tuhannen ihmisen ja hänen lähipiirinsä elämässä toimeentulo on parantunut. Palkka tulee tilille, monelle säännöllisemmin kuin pitkään aikaan. Työllisyyden lisääntyminen on monikärkiohjus, joka itsessään tukee kansantaloutta ja vähentää velanottotarvetta.

Jätetään löysät puheet arvoonsa ja mennään äänestämään sunnuntaina iloisin mielin!