Lukijan mielipide: Äänestäjän kuluttajansuojasta



Olen seuraillut eduskuntavaalien alustilanteita jonkinasteisella aktiivisuudella aina vuodesta 1972. Omakohtainen kokemus perustuu kuusiin eduskuntavaaleihin ajalla 1979-1999. Koskaan aiemmin en ole kokenut näin voimakasta virheiden viljelyä - tai huolimatonta suhtautumista totuudessa pysymisessä. Liekö yhteyttä, mutta jotenkin tulee mieleen USA:n presidentinvaalitaistelu, jossa viljeltiin niin valheita kuin huolimattomuutta totuuden kanssa.

Ensimmäinen esimerkki. Pääministerin paikalla oleva henkilö kertoilee totuutenaan, ettei valtio ota enää velkaa, vaikka tänäkin vuonna valtion talousarvion mukaan sitä otetaan 1,5 miljardia euroa lisää.

Tähän liittyen hän kertoo, että valtiontalous saatiin viime vuonna ylijäämäiseksi - paljastamatta , että se tehtiin kertaluonteisilla valtion omistamien osakkeiden myyntituloilla. Myös lausunto, jossa Hän väittää, että vain hänen johtamansa keskustapuolue hoitaa tämän maakunnan asioita, osoittaa kevyttä historian tuntemusta maakuntamme tapahtumista. Palaan siihen toiste.

Toinen esimerkki. Kun toisen päähallituspuolueen puheenjohtaja lausuu ministerituoliltaan, ettei hänen puolueensa lähde vaalien alla miljardien vaalilupauksiin, sanookin Hän tuntia myöhemmin, että kyllä heidän tavoitteenaan on miljardin verokevennykset. Voinen kysyä, missä on kuluttajan suoja? Kumpaa viestiä nyt uskoa?

Kolmas esimerkki. Edustaja isoksi pyrkivästä puolueesta, joka on istunut työnsä päättäneessä hallituksessa kolme vuotta tekemässä lukuisia epäoikeudenmukaisuuksia ja eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä, väittää suorassa lähetyksessä, kuinka kotimaisen turpeen työllistävä vaikutus kerrannaisuuksineen on noin 200.000 työpaikkaa. Oikea luku on turveteollisuuden sivuilta luettavissa: suora työllistävä vaikutus on

2 300 työpaikkaa, ja välillinen vaikutus noin 4 200 työpaikkaa. Nyt en arvostele turvetyöpaikkoja vaan kyseisen edustajan huolimatonta viestintää.

Neljäs esimerkki huolimattomasta viestinnästä on keskustelu ruuan arvonlisäverosta. Pääoppositiopuolueen puheenjohtajan ilmaisu uudesta tavasta kohdistaa ruuan arvonlisäveroa oli vaikeaselkoinen.

Hän on sittemmin selkokielellä kertonut, ettei esitys nosta lihan eikä maidon alvia ja kuluttajahintaa. Tästä huolimatta joku - ehkä vähemmän asioita seuraava - yrittää tämänkin lehden palstoilla ( Ojala, KP 9.4.) vääntää asiaa totuuden vastaiseksi. Voihan peijooni, kuten Mara sanoisi!

Presidentti Mauno Koivisto kirjoitti taannoin kirjan ”Väärää politiikkaa”. Otsikko oli tuohon aikaan rohkea. Se oli hänen kokemansa harjoitetusta politiikasta. Se ei ollut valhe, vaan se oli asiantuntijan arvio. En pysty asettumaan Koiviston rooliin. Silti kun isoja linjoja arvioi, on aivan selvää, että Kataisen johtamassa hallituksessa kaudella 2011-2015, jossa myös demarit oli mukana, jouduttiin tekemään isoja leikkauksia, mutta ne tehtiin samalla painoarvolla kuin kiristettiin hyvätuloisten verotusta. Tässä on se olennainen ero Sipilän hallituksen politiikkaan: nyt on leikkauksilla aiheutettu pienituloisille kärsimyksiä, kun samalla on tehty muhkeita veronkevennyksiä muutoinkin hyvin toimeentuleville. Siksi on lupa perätä oikeudenmukaisuutta. Siksi on lupa sanoa, tämä on ”Väärää politiikkaa”!

Kari Urpilainen

SDP:n kansanedustaja 16 vuotta

Valtiontilintarkastajien pj.1999 - 2003