Lukijan mielipide: Kyllästyttää provosointi



Kyllästyttää puolueiden välinen provosointi. Halutaan nähdä eroja sielläkin missä niitä ei ole. Toisaalta häivytetään ne suuret erot.

Vihreillä on ansiokas koulutusohjelma. Siinä halutaan palauttaa leikkauksissa nujerrettu koulutustaso. Opetusryhmien tulee olla sellaiset, että opettajakin jaksaa. Opintoraha kuuluu nostaa osana kaikille tasavertaisempaa perustulomallia. Toisen asteen koulutus pitää saada maksuttomaksi. Osaaminen on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn perusta.

Ympäristöpolitiikan tulee olla vastuullista. Kaivosten tulee maksaa louhintaveroa ja yritysten maksaa päästöistään. Kukaan ei ole viemässä kenenkään autoa, vaikka autoteollisuuden tulevaa tuotantokehitystä ohjattaisiin. Tieverkon ylläpitoon pitää saada enemmän määrärahoja alueellamme, jossa julkista liikennettä ei juuri ole. On järkevää investoida uusiutuvaan energiaan, puhtaisiin teknologioihin, lähiruokaan ja osaamiseen. Ydinvoimalan seinien rakentaminen julkisilla varoilla on omituista hankkeessa, joka ei kestä taloudellista eikä ympäristöriskien tarkastelua.

Tasa-arvo on yhdenvertaisuutta ja samaa ihmisarvoa eri ikäisten ja sukupuolten välillä. Myös yhteisten verovarojen käytössä sen tulisi näkyä. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt, samoin päihdeongelmat ja kotona tapahtuva väkivalta. Elämän taitekohdissa toimiva perusturva, saavutettavat lääkäripalvelut ja säädyllinen vanhustenhoito luovat hyvinvointia. Perhehoitajat tukisivat palveluseteleitä paremmin lapsiperheitä ja omaishoitajia. Nuorten on päästävä mukaan oman tulevaisuutensa luomiseen.

Vaikutetaan, äänestetään ja tehdään kukin parhaamme paremman huomisen puolesta. Joka päivä. Myös vaalien jälkeen.