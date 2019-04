Kokkolan Pallo-Veikot ja IK Myran liigakentillä – Kokkolassa painitaan SM-mitaleista



Kokkolan Pallo-Veikot isännöi Seinäjoella kauden toisessa Veikkausliigan kotiottelussaan Rovaniemen Palloseuraa.

RoPS on ollut tällä kaudella mieluisa vastus KPV:lle, sillä joukkueiden molemmat kohtaamiset Suomen Cupissa päättyivät vihreäpaitojen voittoon. Alkulohkossa KPV oli parempi lukemin 2–0 ja puolivälierissä KPV päätti RoPS:n cup-taipaleen 2–1-voitolla.

RoPS on pelannut liigassa jo kaksi ottelua. Tasapelin ja tappion myötä pisteitä on kasassa yksi. KPV on vielä nollilla, sillä KPV hävisi avausottelunsa Tampereen Ilvekselle.

Myös naisten jalkapalloliiga saadaan kunnolla vauhtiin. IK Myran kohtaa historiansa ensimmäisessä liigapelissä vieraskentällä Helsingin Jalkapalloklubin. HJK on pelannut jo kaksi ottelua voittaen ne molemmat.

Historiaa tehdään myös Kokkolassa, jossa väännetään ensimmäistä kertaa painin SM-mitaleista. Lauantaina Hollihaassa toisistaan ottavat mittaa kadetit eli alle 18-vuotiaat painijat. Tämän alueen seuroista edustettuna ovat Kälviän Tarmo, Perhon Kiri ja Vieskan Voima, jotka marssittavat molskille yhteensä kahdeksan painijaa.

Sunnuntaina samassa salissa järjestetään kansalliset junioripainit.