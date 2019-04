Hiekkasärkillä yli 600 nuorkauppakamarilaista kokoustamassa viikonloppuna – Jari Sarasvuo puhui avauspäivänä Kalajoella



Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen vuosikokous on parhaillaan menossa Kalajoella. #NoFilter -tapahtuma kerää viikonlopun aikana yli 600 osallistujaa ympäri maan Kalajoen Hiekkasärkille. Tapahtuma alkoi perjantaina ja päättyy sunnuntaina.

Tänään lauantaina on vuorossa mm. palkintogaala ja iltajuhla Event Park Arenassa.

Perjantaina liikemies ja mediapersoona Jari Sarasvuo puhui tapahtumassa teemalla ”Ecce Homo – Katso ihminen”. Tänään lauantaina entinen pääministeri Esko Aho on puhumassa teemalla ”Kansainvälisen kaupan edistäminen”. Myös Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen puhuu lauantaina teemalla ”Keynote where we learn to build a world class sales organization with four E's and one P”.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat yhdessä Kalajokilaakson Nuorkauppakamari ja Kokkolan Nuorkauppakamari.

– Yhteistyö kahden nuorkauppakamari välillä on sujunut hyvin. Nuorkauppakamari on tiivis yhteisö ja mielenkiinnon kohteet yhdistävät meitä jäseniä. Yhdesä tekeminen on helppoa, kun on samanhenkisiä ihmisiä mukana toiminnassa, tapahtuman kokouspäällikkö Anu Haapasalo sanoo.

Kalajoelle saapuu viikonloppuna yli 600 nuorkauppakamarilaista – "Tämä ei ole sisäpiiritoimintaa, mutta haluamme saada mukaan aktiivisia ihmisiä, joiden kanssa on mukava harrastaa"