Lukijan mielipide: Koulutuksen purjeet nostettava ylös



Rainer Smedman kirjoittaa (10.4.) keskustan koulutuspoliittisesta linjasta. Smedman on tutustunut huonosti paitsi keskustan, myös puolueensa SDP:n linjauksiin.

Vuoden 2015 vaaliohjelmassaan SDP esitti toisen asteen koulutukseen 270 miljoonan euron lisäsäästöjä. Tätä ennen Kataisen-Urpilaisen hallitus oli toteuttanut 87 miljoonan euron leikkaukset lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen.

Smedman mainitsee SDP:n toisen asteen koulutukseen suunnittelemat uudistukset. Voimme olla tyytyväisiä, että ne kaatuivat. Niissä Helsingissä sijaitseva opetus- ja kulttuuriministeriö olisi saanut päättää koko Suomen oppilaitosverkosta. Tämä olisi tarkoittanut kylmää kyytiä alueellisesti kattavalle koulutukselle.

Sipilän hallitus ei toteuttanut demarien 270 miljoonan euron miinusmerkkistä ammatillisen koulutuksen lupausta. Tuomo Puumalan johdolla leikkaus neuvoteltiin 80 miljoonaa euroa demariesitystä pienemmäksi. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen valmisteleman kehyspäätöksen muuttaminen oli vaikean taloustilanteen vuoksi kova työ.

Tälläkään vaalikaudella yhteiskunnan toiseksi suurin sektori, koulutus, ei ole välttynyt säästöiltä. Koulutuksen 16 miljardin euron julkisesta rahoituksesta on nipistetty 607 miljoonaa. Summa on suuri, mutta maltillisempi kuin viime kaudella. Säästöt on pyritty tekemään ammatillisen koulutuksen reformin kaltaisina rakenteellisina uudistuksina sekä erillisrahoitusten, kuten vain Helsingin yliopiston saaman 30 milj. euron lisärahoituksen lakkauttamisena.

Tällä vaalikaudella on tehty myös lisäpanostuksia eri koulutussektoreille. Esim. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kehittämistä tuetaan tänä vuonna 25 miljoonan euron lisärahoituksella. Tieteeseen ja tutkimukseen tehtiin 112 miljoonan pysyvät lisäykset.

Tällä vaalikaudella kunnostettu talouden perusta mahdollistaa hallitusneuvotteluissa myönteiset koulutuspäätökset. Keskusta esittää yhteensä 300 miljoonan euron lisäyksiä perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Haluamme laittaa koulutuksen perustan kuntoon ja ehkäistä syrjäytymistä. Esitämme myös oppioikeusmallia, jossa oppivelvollisuuden rajaa nostettaisiin 18 ikävuoteen.

Uskon, että keskustalla ja demareilla löytyy yhteisiä koulutusnäkemyksiä. Syitä moitteisiin on puolin ja toisin, yksikään puolue ei ole synnitön koulutuksen saralla. Parempi kuitenkin yhdessä nostaa purjeet ja toimia koulutuksen vahvistamiseksi. Suomen on oltava maa, jossa kaikki haluavat oppia ja koulutus on asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatonta.

Hannes Torppa

Kunnanvaltuutettu

Veteli