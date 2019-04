Pääkirjoitus: Lentoliikenne on säilytettävä Kruunupyyssä – Vientiteollisuus tarvitsee säännöllisiä lentoja



Vientivetoinen seutu tarvitsee lentokenttää ja säännöllisiä, toimivia lentoja. Kysymys ei ole vain siitä, että Kokkolan seudulta pääsee Helsinkiin vaan ennen kaikkea jatkolennoista. Kun bisnestä tehdään, pitää asioiden toimia eikä epävarmuutta siedetä. Toimivaa lentoliikennettä tarvitaan muutenkin kuin viennin vuoksi.

Moni suosii junalla liikkumista: junayhteydet ovat hyvät ja junalla matkustaminen on vaivatonta ja usein myös edullista. On selvää, että ylipäänsä hyvät liikenneyhteydet ja tiet ovat välttämättömiä ihmisille, yrityksille, matkailijoille ja alueen kehittymiselle.

Mistä sitten on kysymys? Kokkola-Pietarsaaren lentokentältä on poimittu matkustajia välilaskulla, mikä on pidentänyt matkoja, mutta toisaalta turvannut lentoliikennettä.

Lentoja on myös siirretty Vaasaan. Tällä viikolla on peruttu lentoja, koska Finnair ei saanut yölennoille tarpeeksi henkilökuntaa ylityökiellon vuoksi. Samalla lentojen seuraavaksi aamuksi merkityt paluuvuorot Helsinkiin peruuntuivat.

Kun alkuvuonna on peruttu kolmetoista lentoa, ei ole syytä dramatisoida, mutta luottamus lentoliikenteeseen voi kärsiä. Kruunupyyn lentohalliyhtiön toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman sanoo Keskipohjanmaan tilaajajutussa, että lentojen takkuaminen on paha takaisku yrityselämälle (KP 13.4.).

Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman lentojen määrä on laskenut ja yhtenä syynä on Tukholman-reitin puuttuminen. Tukholman liikenteeseen on etsitty korvaajaa jo lähes vuoden, mutta sellaista ei ole vielä löytynyt. Moni tuntuu kaipailevan kätevää reittiä naapurimaahan.

Maakuntakenttiä tarvitaan, vaikka samaan aikaan käytävä ilmastokeskustelu on tietysti otettava tosiaan. Erityisesti jatkolennoille suuntaavien on usein yksinkertaisinta matkustaa Helsingin ja Kruunupyyn väliä lentämällä.

Paikallisen yrityselämän keskuudessa lentoliikenne on tavallinen keskustelunaihe. Kokkolalaisen Ahola Transportin toimitusjohtaja Hans Ahola sanoo Keskipohjanmaassa, että ymmärryksestä huolimatta herää ajatus, halutaanko kentän toiminta ajaa alas.

Lentojen säilyttämiseksi on tehtävä töitä laajalla rintamalla. Vaatimus yhdestä aamun lisälennosta voisi jo ratkaista paljon. Tarvitaan myös markkinointia.