Viikon luetuimmat: Sinisorsa-naaraita liehitellyt mandariinisorsa, Pajunpään rikossyyte ja Nadjan kohtalo kiinnostivat kuluneella viikolla

Kuluneella viikolla Keskipohjanmaan lukijoita verkossa kiinnosti eniten kokkolalaisen eduskuntavaaliehdokkaan, sinisten Timo Pajunpään rikossyyte.

Taksikuskiyrittäjänä toimiva Pajunpää on syytettynä seksuaalisesta ahdistelusta, ja asiaa käsitellään suljetuin ovin huomenna maanantaina Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Helsingin sanomat oli juuri edellispäivänä uutisoinut, että sadat eduskuntaan pyrkivät ovat olleet syytteessä rikoksista. Tilastoista erottuivat erityisesti pienet puolueet ja perussuomalaiset.

Helsingin sanomien selvityksen perusteella rikoksista syytettyinä olleiden ehdokkaiden osuus on esimerkiksi Kokkolassa pieni – alle 14 prosenttia – mutta Kaustisella osuus on yli 14 prosenttia, Ylivieskassa yli 29 prosenttia ja Sievissä ja Evijärvellä vieläkin enemmän: yli 43 prosenttia ehdokkaista on ollut syytettynä kuntatilaston mukaan.

Keskipohjanmaa kertoi viime viikolla myös Vaasan ja Oulun vaalipiirin ehdokkaiden tuomioista.

Talousaiheista Danske bankin konttorin sulkeminen Kokkolassa kiinnosti lukijoita: pankki ilmoitti sulkevansa ovensa asiakkailta kesäkuun alussa. Pankki kertoi syyksi asiakaskäyttäytymisen muutoksen: henkilöasiakkaat asioivat nykyisin verkossa, mobiilisti tai puhelimitse.

Myös juttu Kruunupyyn lentoaseman vaikeuksista on kiinnostanut lukijoita. 13 lentoa on peruttu vuoden alusta alkaen, ja matkustajamäärät ovat pudonneet jopa 35 prosentilla. Tilastoissa näkyy Tukholman-reitin puuttumisen vaikutus.

Viime vuonna vielä Nextjet lensi Kruunupyystä Tukholmaan, kunnes liikenne päättyi lentoyhtiön konkurssiin toukokuussa 2018. Tukholman liikenteeseen on etsitty korvaajaa lähes vuoden ajan, mutta sellaista ei ole vielä ilmaantunut.

Värikkäänmandariinisorsan lehahtaminen kotoiseen sinisorsaparveen Kokkolan Suntin rannalle on ilahduttanut kaupunkilaisia ja kiinnostanut lukijoita, ja sitä ovat pysähtyneet hämmästelemään kauempaakin tulleet.

Mandariinisorsa tavattiin Suntin varrella vielä vaalisunnuntainakin, ja se on lähestynyt rohkeasti myös sinisorsanaaraita.

Lintuharrastaja Toni Uusimäen mukaan sorsien risteytykset ovat mahdollisia, vaikka harvinaisia.

Paljon luettiin myös kokkolalaisen Nadja Aleksejevankarkotuspäätöksestä kertovaa juttua.

Kokkola-lehden jutussa kerrottiin eläkeikäisen Aleksejevan tapauksesta, jossa maahanmuuttovirasto katsoo, että naisen on palattava Venäjän Karjalaan avioeron myötä, vaikka Aleksejevalla ei ole Venäjällä enää perhettä eikä kotia.