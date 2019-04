Toimitus seuraa tiiviisti Kalajokilaakson alueen vaali-illan tuloksia: Reisjärven Kinnunen nousemassa eduskuntaan, Pylvään ja Rantakankaan tilanne muuttuu koko ajan



Kalajokilaakson verkossa seurataan koko sunnuntai-illan ajan eduskuntavaalien tuloskehitystä Kalajokilaakson ja Pyhäjokilaakson ehdokkaiden osalta.

Live-seurantaa päivitetään sitä mukaa kuin tuloksia saadaan.

22.19: Oulaisissa äänestysprosentti 66,6. Sosialidemokraattien Jari Männikölle ääniä 242. Vasemmistoliiton Katja Hänniselle 305 ääntä, keskustan Antti Rantakankaalle 381 ääntä ja keskustan Juha Pylväälle 92 ääntä.

22.17: Haapajärvellä äänestysprosentti 60,5%. Siellä eniten ääniä sosialidemokraattien Jari Nahkaselle, toiseksi eniten keskustan Juha Pylväälle. Reisjärviselle Mikko Kinnuselle ääniä Haapajärveltä 258.

22.12: Kolme keskustalaista menossa tämän hetkisen tiedon mukaan läpi jokilaaksoista: Mikko Kinnunen, Juha Pylväs ja Antti Rantakangas.

22.11: Sievin äänet on laskettu. Ylivieskalaiselle keskustan Juha Pylväälle Sievistä ääniä 525. Toiseksi eniten ääniä reisjärviselle Mikko Kinnuselle, 306 kpl. Sievissä äänestysprosentti 66,1%.

22.06: Ylivieskan äänistä laskettu yli 80%. Keskustalle yli 2700 ääntä, toisella sijalla perussuomalaisillä lähes 1400 ääntä.

22.04: Keskustan Juha Pylvään ja Antti Rantakankaan tilanne on tällä hetkellä mielenkiintoinen: äsken näytti siltä, että Rantakangas menisi läpi ja Pylväs olisi varalla, mutta nyt tilanne on päin vastoin. Pylväs on tällä hetkellä pääsemässä jatkokaudelle, Rantakangas varalla.

22.02: Keskustan Antti Rankangas Haapavedeltä näyttää tämän hetkisen tilanteen mukaan nousevan eduskuntaan.

21.59: Haapavedellä keskustan äänimäärä laski yli 650 äänellä.

21.54: Haapavedellä äänten laskenta valmis, siellä äänestysprosentti 63,6. Keskustan Antti Rantakankaalle eniten ääniä, 922 kpl. Nyt näyttäisi siltä, että Rantakangas ei pääse eduskuntaan. Haapaveden toinen ehdokas, vasemmistoliiton Outi Pekkala sai Haapavedellä 206 ääntä.

21.51: Nivalassa äänistä laskettu lähes puolet. Sielläkin eniten ääniä keskustalle ja toiseksi eniten perussuomalaisille.

21.50: Keskustan Juha Pylvään tilanne on jännittävä. Tällä hetkellä Pylväs on varasijalla, mutta mahdollisuudet läpimenoon ovat olemassa.

21.42: Koko maan äänestysprosentti 72%.

21.41: Nyt Pylväs näyttää olevan varasijalla.

21.38: Ylivieskan äänistä laskettu yli puolet. Keskustalle yli 45% tähän mennessä lasketuista äänistä, perussuomalaisille toiseksi eniten ääniän. Sosialidemokraatit kolmantena.

21.35: Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskustan Juha Pylväs näyttäisi pääsevän jatkokaudelle.

21.32: Oulun vaalipiirin äänistä laskettu yli 55 prosenttia.

21.27: Tulokset kehittyvät erittäin hitaasti. Siksi Oulun vaalipiirin kokonaisuuden hahmottaminen on todella vaikeaa tässä vaiheessa.

21.26: Sievissä ääniä laskettu 56%, keskusta saanut tässä vaiheessa ääniä yli puolet lasketuista. Toisella sijalla perussuomalaiset.

21.25: Kärsämäellä ääniä laskettu miltei 40%. Sielläkin eniten ääniä saanut tässä vaiheessa keskusta ja toiseksi eniten perussuomalaiset.

21.21: Haapavedelläkin on laskettu yli puolet äänistä. Keskustalle ylivoimaisesti eniten ääniä tässä vaiheessa, toisena perussuomalaiset. Kolmanneksi eniten ääniä saanut vasemmistoliitto.

21.19: Oulaisissa äänistä laskettu noin 64%. Ääniä annettu eniten keskustalle ja perussuomalaisille. Kolmantena sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

21.10: Ylivieskassa äänistä laskettu noin 21%, eniten ääniä tässä vaiheessa keskustalle, toiseksi eniten perussuomalaisille.

21.00: Haapavedellä annetuista äänistä laskettu yli 25 prosenttiyksikköä. Keskustalle tähän mennessä eniten ääniä, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto rinnakkain toisella sijalla.

20.55: Oulun vaalipiirin ennakkoarvion mukaan jokilaaksoista tippuisi keskustan Antti Rantakangas ja Juha Pylväs, mutta reisjärvinen Mikko Kinnunen nousisi eduskuntaan. Huomionarvoista kuitenkin se, että monesta kunnasta ei vieläkään ole saatu ääniä laskettua.

20.50: Oulaisissa äänistä laskettu puolet. Tässä vaiheessa Oulaisista eniten ääniä keskustalle, toiseksi eniten perussuomalaisille ja kolmantena sosiaalidemokraatit.

20.45: Tästä pääset seuraamaan Oulun vaalipiirin tilanteen kehittymistä. Linkistä näet myös läpimenijöiden tilanteen kehittymisen.

20.43: Sievissä äänten laskennasta alustavia tietoja, kun reilut 5% on laskettu. Keskustalla eniten ääniä, toiseksi eniten ääniä annettu tässä vaiheessa perussuomalaisille.

20.35: Pyhäjokilaakson alueelta Oulaisissa äänistä on laskettu lähes 42%. Keskusta siellä tähän mennessä saanut eniten ääniä, toisena perussuomalaiset.

20.31: Tuloksia odotetaan edelleen jokilaaksojen kunnista, tulospalvelussa Kalajokilaaksojen kuntien tulokset puuttuvat kokonaan.

20.18: Oulun vaalipiirin tilanteesta ei voi vetää mitään johtopäätöksiä vielä. Todella monen kunnan äänet puuttuvat laskennasta.

20.14. Todella monen Kalajokilaakson kunnan äänet puuttuvat vielä. Itse asiassa kaikki Kalajokilaakson kunnat puuttuvat.

20.12. Ennakkoäänistä puuttuu vielä paljon kuntia. Esimerkiksi Ylivieskan ääniä ei ole mukana. Ehdokaskohtaiset äänimäärät eivät pidä paikkaansa.

20.00: Ennakkoäänet tulivat: SDP ykkösenä, kokoomus kakkosena, keskusta kolmantena ja perussuomalaiset lähes tasoissa. Vihreät viidentenä. Aiemmissa vaaleissa keskustan kannatus on ollut ennakkoäänissä lopullista korkeampi ja perussuomalaisilla alempi, joten niiden järjestys voi vaihtua.

Oulun vaalipiirissä keskusta on ykkönen, mutta kannatus (25,7 prosenttia) on pudonnut selvästi. Paikkamäärä putoaisi peräti neljällä. Perussuomalaisten kannatus (17,7) on korkeampi kuin edellisvaaleissa ja paikkamäärä nousisi yhdellä neljään. Myös vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät lisäisivät paikkamääräänsä yhdellä.