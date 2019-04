Toimitus seuraa tiiviisti Kalajokilaakson alueen vaali-illan tuloksia: tulosseurantaa pääset seuraamaan täältä



Kalajokilaakson verkossa seurataan koko sunnuntai-illan ajan eduskuntavaalien tuloskehitystä Kalajokilaakson ja Pyhäjokilaakson ehdokkaiden osalta.

Live-seurantaa päivitetään sitä mukaa kuin tuloksia saadaan. Ennakkoäänestystulokset julkistetaan klo 20.¨

20.45: Tästä pääset seuraamaan Oulun vaalipiirin tilanteen kehittymistä. Linkistä näet myös läpimenijöiden tilanteen kehittymisen.

20.43: Sievissä äänten laskennasta alustavia tietoja, kun reilut 5% on laskettu. Keskustalla eniten ääniä, toiseksi eniten ääniä annettu tässä vaiheessa perussuomalaisille.

20.35: Pyhäjokilaakson alueelta Oulaisissa äänistä on laskettu lähes 42%. Keskusta siellä tähän mennessä saanut eniten ääniä, toisena perussuomalaiset.

20.31: Tuloksia odotetaan edelleen jokilaaksojen kunnista, tulospalvelussa Kalajokilaaksojen kuntien tulokset puuttuvat kokonaan.

20.23: Tunnelmia keskustan Juha Pylvään vaalivalvojaisista:

20.23: Tässä tunnelmia perussuomalaisten Tarmo Hirvelän vaalivalvojaisista:

20.18: Oulun vaalipiirin tilanteesta ei voi vetää mitään johtopäätöksiä vielä. Todella monen kunnan äänet puuttuvat laskennasta.

20.14. Todella monen Kalajokilaakson kunnan äänet puuttuvat vielä. Itse asiassa kaikki Kalajokilaakson kunnat puuttuvat.

20.12. Ennakkoäänistä puuttuu vielä paljon kuntia. Esimerkiksi Ylivieskan ääniä ei ole mukana. Ehdokaskohtaiset äänimäärät eivät pidä paikkaansa.

20.00: Ennakkoäänet tulivat: SDP ykkösenä, kokoomus kakkosena, keskusta kolmantena ja perussuomalaiset lähes tasoissa. Vihreät viidentenä. Aiemmissa vaaleissa keskustan kannatus on ollut ennakkoäänissä lopullista korkeampi ja perussuomalaisilla alempi, joten niiden järjestys voi vaihtua.

Oulun vaalipiirissä keskusta on ykkönen, mutta kannatus (25,7 prosenttia) on pudonnut selvästi. Paikkamäärä putoaisi peräti neljällä. Perussuomalaisten kannatus (17,7) on korkeampi kuin edellisvaaleissa ja paikkamäärä nousisi yhdellä neljään. Myös vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät lisäisivät paikkamääräänsä yhdellä.