Jokisipilä: Selkeät erot nähtävissä, muut tuskin saavat kiinni sosiaalidemokraatteja



Next

– Yllättävän selkeät erot puolueiden välillä ovat nähtävissä, sanoo Lännen Median vaaliasiantuntija, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ennakkoäänten tulosten tultua.

– Todennäköiseltä näyttää, että sosiaalidemokraatit ovat ykköspuolue, kun äänten osuus on noin 19 prosenttia. Äänet tulevat jonkin verran putoamaan, mutta niiden pitäisi pudota tosi paljon, että kärkipaikka olisi uhattuna.

Perussuomalaisten 15,1 prosentin ääniosuus tuskin nousee niin paljon, että puolue voisi nousta suurimmaksi.

– Pitäisi olla hurja vaalipäivän kiri, että perussuomalaiset nousisivat sosiaalidemokraattien lähelle. Tuskin puolue nousee kokoomuksenkaan ohi.

Vuonna 2011 perussuomalaisten saamien äänten osuus nousi 0,3 prosenttia korkeammaksi kuin ennakkoäänten perusteella ja neljä vuotta sitten 1,9 prosenttia. Jokisipilä uskoo prosentin vielä nousevan nytkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokoomuksen toinen sija näyttää kuitenkin melko selvältä.

– Kokoomus on pärjännyt jälleen kerran paremmin kuin mielipidetiedustelut näyttivät.

Keskustan ääni- ja paikkamäärästä puolestaan on tulossa katastrofaalisen huono. Keskusta on historiallisesti pudonnut ainakin kaksi prosenttia alemmas ennakkoäänistä, joskus 1990-luvulla jopa neljä prosenttia, koska sen kannattajista huomattava osa äänestää ennakkoon.

– Keskustalle tulee itsenäisyyden ajan huonoin vaalitulos. 49 paikasta tullaan alle 30 paikkaan, Jokisipilä ennakoi.

Vihreät ei ole nousemassa suurten puolueiden joukkoon, vaikka sille gallupeissa ennustettiin välillä isompaa nousua.

– Vihreät on kyllä myös enemmän vaalipäivän puolueita. Sillä on aina ollut jonkin verran vaikeuksia kannattajakuntansa mobilisoinnissa, mutta todennäköisesti jonkin verran nousua prosentteihin tulee.

– Kannatus on ennusteiden mukaan kuitenkin pudonnut ihan loppumetreillä. Vaalivoiton puolue tulee saamaan, mutta se jää varmaan huomattavasti pienemmäksi kuin parhaat galluptulokset välillä ennustivat, Jokisipilä sanoo.

Hallitusryhmät saattavat yhteensä menettää niin paljon paikkoja, että Suomen ennätys on lähellä. Se tuli Jokisipilän mukaan vuonna 1945 Paasikiven toisen hallituksen aikana ja oli 43 paikkaa. Skdl vei paikkoja sosiaalidemokraateilta, kun palasi politiikkaan.

– Sinisten tilanne vaikuttaa, mutta myös keskustan heikko tulos.

Sinisten kaikki neljä ministeriä ovat putoamassa.

– Tämä on äärimmäisen harvinaista. Kaikki heidän 11 kansanedustajaansa tietysti putoavat myös.

Jokisipilän mielestä on erikoinen tilanne, jos siniset jää kokonaan ilman paikkoja, mutta se näyttää nyt mahdolliselta.

– Jussi Niinistö tai Sampo Terho ovat todennäköisimpiä läpimenijöitä.

Vasemmistoliiton Li Andersson on yksi suosituimmista puoluejohtajista ja nostamassa puolueen kannatuksen noin 9 prosenttiin.

– Onnistuuko puolue lopulta valjastamaan hänen magnetisminsa? Yhdeksän prosentin kannatus olisi käänne, kun kannatus on kutistunut tähän asti jatkuvasti. Andersson on ehdottomasti ollut kärkionnistujien joukossa tenteissä ja kampanjoinnissa, Jokisipilä sanoo.

Andersson sai 15 000 ääntä jo neljä vuotta sitten, ja nyt hän on saamassa niitä huomattavasti enemmän.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho näyttäisi ottavan Helsingissä isoimman potin. Vihreiden Pekka Haavisto ei näytä nousevan lähelle samoja lukemia.

Jokisipilä kehottaa seuraamaan ääntenlaskennan edistyessä erityisesti Uuttamaata.

– Se on aina kokonsa vuoksi sellainen vaalipiiri, jolla on vahvaa korrelaatiota kokonaistulokseen. Siellä käydään taistelua viimeisistä paikoista. Helsingissä on vahva taistelu vihreiden ja kokoomuksen välillä.

Oulun vaalipiiri on toinen seurattava. Ennusteiden mukaan keskustalta lähtisi neljä paikkaa ja viisi paikkaa jäisi. Äänten osuus on putoamassa peräti 17 prosentilla.

Perussuomalaiset on Oulun vaalipiirissä kakkosena ja yksi paikka ja 1,5 prosenttiyksikköä tulossa lisää. Vasemmistoliitolle on tulossa peräti kolme ja sosiaalidemokraateille yksi lisäpaikka.

– Mikä on puheenjohtaja Juha Sipilän henkilökohtainen suosio? Ei taida tulla ihan 30 000 ääntä.

Perussuomalaisten nousussa näkyy seksuaalirikosten vaikutus, mutta nousu ei toistaiseksi ole niin suuri kuin ennakoitiin.