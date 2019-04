Ylen ennusteen mukaan tilanne kärjessä on hyvin tasainen: Sdp kärjessä, Perussuomalaiset riemuitsevat kakkospaikasta: "Jytky, jytky, jytky"



Jännittävä vaali-ilta on edennyt siten, että äänistä on laskettu nyt 84,9 prosenttia. Ylen ennusteen mukaan sdp kannatus on lopullisessa vaalituloksessa 17,7, perussuomalaisten 17,2, kokoomuksen 17,2, keskustan 13,8, vihreiden 12, vasemmistoliiton 8,2, rkp:n 4,5 ja kristillisdemokraattien 3,8 prosenttia.

Ylen ennusteen mukaan sdp on saamassa 40, perussuomalaiset 38, kokoomus 38, keskusta 30, vihreät 22, vasemmisto 16, rkp 9, kristillisdemokraatit 5 ja muut puolueet 2 kansanedustajaa eduskuntaan. Siniselle tulevaisuudelle ei ole luvassa ennusteen mukaan yhtään paikkaa.

Uusi slogan tsunamista unohtui perussuomalaisten vaalivalvojaisissa, kun yleisö riemuitsee ääntenlaskennan aikana tapahtuvasta jatkuvasta noususta. Yleisö yltyy vanhaan, perinteiseen jytky-huutoon.

– Aivan mahtavaa, haluamme muuttaa Suomea kansallismielisemmäksi, ja haluamme kansallismielisyyden kunnianpalautuksen, mikä nyt näkyy äänimäärässä, kansanedustaja Laura Huhtasaari kommentoi perussuomalaisten sijaa toiseksi suurimpana puolueena.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tyytyväinen puolueen kannatukseen. Hänen tavoitteensa oli, että perussuomalaisten kannatus kasvaa siitä, kun hänestä tuli kesällä 2017 puolueen puheenjohtaja. Halla-aho kertoi olevansa valmis hallitusyhteistyöhön, jos tuleva hallitustunnustelija niin pyytää, muttei hinnalla millä hyvänsä.

– Emme voi loputtomasti joustaa niissä teemoissa joiden takia perussuomalaisia on ennen kaikkea äänestetty, sanoo Halla-aho.

Suurimmat asiat, joista puolue ei puheenjohtajan mukaan loputtomasti jousta, ovat maahanmuutto- ja ilmastoteemat. Halla-aho lähti Pikkuparlamentin tulosillasta tyytyväisin mielin.

– Sanoisin, että nyt se on millä tahansa mittarilla voitto. Jos me olemme vielä lisäämässä paikkamäärää 2015 tuloksesta, en pysty enää mielikuvitustakaan käyttämällä selittämään tätä tappioksi.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tunnusti raskaan vaalitappion Pikkuparlamentissa median tulosillassa.

– Kyllä me olemme selvästi vaalien suurin häviäjä. Kansanvalta on puhunut ja pulinat pois.

Omaa jatkoaan Sipilä ei suostunut kommentoimaan.

– Ei tässä omia jatkoa ajatella. Isänmaa ensin, puolue sitten ja sitten omat asiat. Me olemme laittaneet Suomen taloutta ja työllisyyttä kuntoon. Kansanliike elää pitkäjänteisesti, Sipilä sanoi.

Suomen pääministerinä toiminut Sipilä ei halunnut arvioida Lännen Medialle tarkalleen sitä, mitä syitä vaalitappion taustalla on. Hän pitää kuitenkin auki sen, onko keskusta valmis hallituskeskusteluihin.

Sdp:n vaalivalvojaisissa Helsingissä kuultiin riehakkaat aplodit, kun Ylen ennuste lupaili puolueen pysyvän niukasti ykkösenä loppuun saakka. Jännitys oli käsin kosketeltavaa. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne totesi, että on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että hän ei lähde arvioimaan tulosta.

– Katsotaan, mikä lopullinen tulos tulee olemaan. Tulemme selkeästi eteenpäin edellisistä vaaleista, puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi.

Kokoomus ja perussuomalaiset tulivat ennusteessa kahden paikan paikan päässä sdp:stä.

– Se ei ole galluppien perusteella yllättävää. Ovathan prosenttiluvut todella tasaisia. Jos sdp pitää ykköspaikan, Rönnholm ennusti hallitusneuvotteluista jännittäviä.

– Täytyy toivoa, että kaikilla on kiinnostusta kantaa vastuuta ja osallistua neuvotteluihin sekä kykyä tehdä kompromisseja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi olevansa todella tyytyväinen ennakkoäänten tuloksiin. Hänen mukaansa kokoomus on nyt taistelemassa pääministerin paikasta.

– Olemme paljon paremmalla tasolla kuin gallupit meille lupasivat. Tänään on kaikki mahdollista. Meillä oli nousujohteinen kampanja, se oli aistittavissa. Luulen, että kantaa vaalipäivien äänissä vielä parempaan, Orpo sanoi.

Tilanne joudutaan Orpon mukaan katsomassa vaalipiirikohtaisesti.

Puolueiden puheenjohtajat ovat Pikkuparlamentissa Eduskuntatalon vieressä median haastateltavissa noin kello 22 asti ja palaavat sitten omien puolueidensa vaalivalvojaisiin.

Äänien laskennan edistyessä vaikuttaa siltä, että kokoomus voi haastaa Sdp:n pääministerikisassa, jos se saa paljon varsinaisen vaalipäivän ääniä. Paljon ääniä erityisesti Uudeltamaalta on laskematta.

– Tuntuma on se, että ennakkoäänet on kokoomukselle parempia kuin ennakoitiin. Pääministerikisa on jännittävä, sanoo Antti Häkkänen, joka on yksi valtakunnan kovimmista ääniharavista.

Häkkänen on saamassa suuren äänipotin Kaakkois-Suomessa ja se vetää miehen hiljaiseksi.

– Pitää vähän sulatella tulosta. Vaalipiiri on aika haasteellinen, joten en osannut tätä odottaa. Vetää aika hiljaiseksi. Äänestäjiltä saatu mandaatti siivittää vastuullisiin tehtäviin jatkossakin. Täytyy katsoa vaalitulos ja sen jälkeen hallitusneuvottelut, voiko ministeritehtävät tai muut vastuulliset tehtävät jatkua, oikeusministerinä toiminut Häkkänen pohti Lännen Medialle.

Häkkänen ei halua spekuloida, voiko hän joskus olla kokoomuksen puheenjohtaja.

- Puolueen puheenjohtajuudella on turha spekuloida. Ei kannata keulia oman edun mukaan. Porukalla tehdään hommia, Häkkänen sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vaikutti Pikkuparlamentissa tyytyväiseltä puolueen tulokseen alkuillan ääntenlaskutilanteessa. Vihreät olivat kello 20.55:n tilanteessa saamassa 20 kansanedustajaa, jolloin puolueen paikkamäärä olisi tällöin kasvamassa edellisvaaleista viidellä.

– Noin puolitoistakertainen eduskuntaryhmä näyttäisi olevan tulossa, sanoi Haavisto.

Haavisto uskoo myös, että äänestyspäivänä vihreiden kannatus nousee. Tämä johtuu muun muassa siitä, että vihreiden vahvalla kannatusalueella, kuten Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa, ääntenlaskenta kestää.

– Monet vihreät äänestävät vasta vaalipäivänä, Haavisto pohtii.

Rkp:n leirissä oltiin tyytyväisiä tulokseen.

– Lisäpaikka Vaasan vaalipiiristä tulee vielä, uskoi rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tullessaan median tulosiltaan Pikkuparlamenttiin.

Henriksson vakuutti olevansa hyvin tyytyväinen rkp:n tulokseen ennakkoäänten perusteella.

Vasemmistoliiton asettama tavoite eduskuntavaaleissa on kannatuksen nousu ja parhaimmillaan niin, että kannatusluku nousee kaksinumeroiseksi. Edellisissä vaaleissa vasemmiston kannatus oli 7,1 prosenttia.

Ainakin vaalivoitto on tulossa alkuillan tulosten perusteella. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän koko oli iltayhdeksän ääntenlaskentatilanteessa kasvamassa 17-paikkaiseksi nykyisestä 12:sta.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kertoi olevansa äänestystulokseen tyytyväinen. Kyseessä oli myös hänen ensimmäiset eduskuntavaalinsa vasemmistoliiton puheenjohtajana.

– Olen ollut äärimmäisen jännittynyt. Jännitys toki pysyy iltaan asti, kunnes varmistuu, paljonko lisäpaikkoja on tulossa.

Andersson kertoo puolueen olevan valmis hallitukseen, jos puoluekumppanit ja asiat ovat oikeat. Hän on aiemmin sanonut, että vasemmistoliitolle parhaat hallituskumppanit ovat Sdp ja vihreät, ja sama pysyy yhä.

Sekä Sdp että vihreät ovat alkuillan tilanteen perusteella matkalla vaalivoittoon.

Yksi vaihtoehto on, että kokoomus ja vasemmistoliitto voisivat löytyä samasta hallituksesta. Se tietysti tarkoittaisi, että turkulaisen Anderssonin lisäksi hallituksessa olisi myös toinen turkulainen, kokoomuksen Petteri Orpo. Andersson ei täysin tyrmää yhteistyötä, eikä turkulaisuus ole kynnyskysymys.

– Riippuu täysin hallitusohjelmasta, hän sanoo.

Kristillisdemokraatit ovat saamassa yhden lisäpaikan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Tulos on odotusten mukainen, alueelliset gallupit ovat ennakoineet meille lisäpaikkaa, puheenjohtaja Sari Essayah (kd) iloitsi Pikkuparlamentin tulosillassa.

Hän muistutti, että muutamassa vaalipiirissä on erittäin tiukka taistelu viimeisistä paikoista.

– Kannatus on kasvussa joka tapauksessa, mutta vielä ei tiedä riittääkö se lisäpaikkoihin. Lisää on joka tapauksessa tullut äänestäjiä kristillisdemokraateille.

Essayah arveli, että kyseessä ovat luottamusvaalit ja arvot, jolla kd tekee politiikkaa herättävät luottamusta.

Seitsemän tähden liikkeen perustaja ja puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Väyrynen saapui Pikkuparlamenttiin median tulosiltaan hetki ennen ennakkoäänten julkaisua.

Väyrynen harmitteli sitä, että suuret mediatalot sulkivat hänen johtamansa puolueen pois suurista vaalikeskusteluista.

– Jos olisimme saaneet tasavertaisesti olla mukana, olisimme voineet saada 10:stä 15:een paikkaa. Nyt muutamakin paikka on suuri voitto, Väyrynen sanoi ennen ennakkoäänten julkaisua.

Uudellamaalla ehdokkaana oleva Väyrynen ei toistaiseksi halua ennakoida Seitsemän tähden liikkeen vaalitulosta.

Seitsemän tähden liike sai 0,3 prosenttia ennakkoäänistä. Kaikkiaan ennakkoääniä tähtiliike sai 3826.

Sininen tulevaisuus -puolueen vaalivalvojaiset alkoivat riehakkaissa tunnelmissa ravintola Vastarannan Kiiskessä Helsingissä, mutta vielä riehakkaammaksi tunnelma muuttui, kun puolueen puheenjohtaja Sampo Terho saapui paikalle. Hyvin alkanut meteli tosin vaimeni, kun ennakkoäänet tulivat julki. Niiden perusteella siniset putoaa eduskunnasta. Puolueen johtohenkilöt vakavoituivat.

Terho ei kuitenkaan vielä luovuttanut.

– Tästä se lähtee. Suuri osa äänistä on vielä laskematta, Terho totesi toiveikkaasti.

Mieli kuitenkin muuttui illan aikana. Puoluesihteeri Matti Torvinen totesi, että puolue harkitsee maanantaina, lopettaako se toimintansa kokonaan, jos siniset ei saa yhtään eduskuntapaikkaa.

– Puolueen hallitus kokoontuu huomenna miettimään jatkoa, Terho jatkoi.

Tarkoittaako se sitä, että siniset aikoo palata perussuomalaisiin?

– Mistä tuon päättelit Keskustelemme huomenna, Terho toppuutteli.