Sdp ja perussuomalaiset käyvät äärimmäisen tasaista kamppailua vaalivoitosta – Yli 95 prosenttia äänistä laskettu



Jännittävä vaali-ilta on edennyt siten, että äänistä on laskettu nyt yli 95 prosenttia. Sdp:n kannatus on 17,8, perussuomalaisten 17,6 ja kokoomuksen 16,7 prosenttia. Keskustan äänisaalis on 14,1, vihreiden 11,3, vasemmistoliiton 8,3, rkp:n 4,4 ja kristillisdemokraattien 4 prosenttia.

Sdp on saamassa 40, perussuomalaiset 39, kokoomus 37, keskusta 31, vihreät 20, vasemmisto 16, rkp 10, kristillisdemokraatit 5 ja muut puolueet 2 kansanedustajaa eduskuntaan. Siniselle tulevaisuudelle ei ole luvassa yhtään paikkaa.

Uusi slogan tsunamista unohtui perussuomalaisten vaalivalvojaisissa, kun yleisö riemuitsee ääntenlaskennan aikana tapahtuvasta jatkuvasta noususta. Yleisö yltyy vanhaan, perinteiseen jytky-huutoon.

– Aivan mahtavaa, haluamme muuttaa Suomea kansallismielisemmäksi, ja haluamme kansallismielisyyden kunnianpalautuksen, mikä nyt näkyy äänimäärässä, kansanedustaja Laura Huhtasaari kommentoi perussuomalaisten sijaa toiseksi suurimpana puolueena.

Omiensa pariin palaavan Jussi Halla-ahon ottaa vastaan riemuitseva, huutava yleisö. Halla-ahon halaa ensimmäisenä puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

– Jytky, jytky, jytky, huutaa yleisö

Välillä jytky muuttuu huudossa Jussiksi.

– Jussi, Jussi, Jussi!

Halla-Aho on tyytyväinen puolueen kannatukseen. Hänen tavoitteensa oli, että perussuomalaisten kannatus kasvaa siitä, kun hänestä tuli kesällä 2017 puolueen puheenjohtaja. Halla-aho kertoi olevansa valmis hallitusyhteistyöhön, jos tuleva hallitustunnustelija niin pyytää, muttei hinnalla millä hyvänsä.

– Emme voi loputtomasti joustaa niissä teemoissa joiden takia perussuomalaisia on ennen kaikkea äänestetty, sanoo Halla-aho.

Suurimmat asiat, joista puolue ei puheenjohtajan mukaan loputtomasti jousta, ovat maahanmuutto- ja ilmastoteemat.

– Sanoisin, että nyt se on millä tahansa mittarilla voitto. Jos me olemme vielä lisäämässä paikkamäärää 2015 tuloksesta, en pysty enää mielikuvitustakaan käyttämällä selittämään tätä tappioksi.

Vaaleissa tuli nyt iso tappio, totesi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hetki sitten palattuaan oman väkensä pariin vaalivalvojaisiin.

– Eikä tullut, kuului yleisöstä.

Suureksi sitä tappiota voi kutsua, sillä 49 edustapaikkaa on kutistumassa 31:een. Kannatus valahti ennätyslukemiin, reiluun 14 prosenttiin. Sipilä toisti sen, ettei yhtään enempää olisi voitu tehdä vaalikentillä ja kampanjan aikana. Koko puoluejohto kukitettiin ja tässä vaiheessa alettiin nähdä niitä pettymyksen kyyneleitä.

Tulos on Sipilän mukaan erikoinen.

– Olemme nyt menossa aikaan, jossa meillä on vähintään viisi suurta puoluetta, Sipilä totesi.

Suomen pääministerinä toiminut Sipilä ei halunnut arvioida Lännen Medialle tarkalleen sitä, mitä syitä vaalitappion taustalla on. Hän pitää kuitenkin auki sen, onko keskusta valmis hallituskeskusteluihin.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi vaalituloksen nähtyään, että hiukan punamullalta haiskahtaa. Hallitusneuvotteluista hän povasi hankalia.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne ei vielä Pikkuparlamentista poistuessaankaan halunnut ennustaa vaalien lopullista tilannetta. Noin puoli yhdentoista aikaan äänistä on alle 85 prosenttia laskettu, mutta Ylen ennusteen mukaan Sdp olisi yhden paikan erolla suurin puolue.

– Edelleen tässä on epävarmuustekijöitä, sanoi Rinne.

Sdp:n valvojaisissa katseltiin kuolemanvakavina ja hiljaisina kun tv välitti kuvaa perussuomalaisten vaalivalvojaisista ja eroa oli vain yksi paikka sdp:n hyväksi.

Sunnuntai-illan tilanteen perusteella Sdp, perussuomalaiset ja kokoomus ovat kahden paikan sisällä toisistaan. Rinne ei kuitenkaan halunnut arvioida sitä, mitä pieni ero tarkoittaa tulevan hallitustunnustelijan tai pääministerin mandaatin kannalta.

– Se on kansan antama mandaatti, ja sillä mennään.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti kokoomuksen vaalivalvojaisissa, ettei kokoomus lähde mihin tahansa hallitukseen.

– Kokoomus lähtee vain sellaiseen hallitukseen, joka tekee arvojemme mukaista politiikkaa. Hallituksen muodostaminen ei ole helppoa, Orpo pohti.

Orpo sai kokoomusyleisöltä raivoisat aplodit. Oma puolueväki vaikutti olevan mielissään puheenjohtaja Orpon suorituksesta.

– Me emme antaneet löysiä vaalilupauksia, emme ole populisteja. Haluamme kestävää talouspolitiikka, kansainvälisen Suomen ja ihmisarvo on meille jakamaton, Orpo puhui.

Kokoomuslaisia miellytti erityisesti se, että puolueella on jälleen kansanedustaja Lapissa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vaikutti Pikkuparlamentissa tyytyväiseltä puolueen tulokseen alkuillan ääntenlaskutilanteessa. Vihreät olivat kello 20.55:n tilanteessa saamassa 20 kansanedustajaa, jolloin puolueen paikkamäärä olisi tällöin kasvamassa edellisvaaleista viidellä.

– Noin puolitoistakertainen eduskuntaryhmä näyttäisi olevan tulossa, sanoi Haavisto.

Haavisto uskoo myös, että äänestyspäivänä vihreiden kannatus nousee. Tämä johtuu muun muassa siitä, että vihreiden vahvalla kannatusalueella, kuten Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa, ääntenlaskenta kestää.

– Monet vihreät äänestävät vasta vaalipäivänä, Haavisto pohtii.

Rkp:lle tuli Vaasan vaalipiiriin lisäpaikka ja Uudeltamaalta näytti menevän yksi paikka.

– Jos tulos pysyy tällaisenä, niin voin olla tyytyväinen. Hienoinen pettymys on, jos yksi paikka menetetään Uudellamaalla. Positiivinen asia on, että pidämme paikan Varsinais-Suomessa. Sekään ei ollut itsestäänselvyys, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi.

Vasemmistoliiton asettama tavoite eduskuntavaaleissa on kannatuksen nousu ja parhaimmillaan niin, että kannatusluku nousee kaksinumeroiseksi. Edellisissä vaaleissa vasemmiston kannatus oli 7,1 prosenttia.

Ainakin vaalivoitto on tulossa alkuillan tulosten perusteella. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän koko oli iltayhdeksän ääntenlaskentatilanteessa kasvamassa 17-paikkaiseksi nykyisestä 12:sta.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kertoi olevansa äänestystulokseen tyytyväinen. Kyseessä oli myös hänen ensimmäiset eduskuntavaalinsa vasemmistoliiton puheenjohtajana.

– Olen ollut äärimmäisen jännittynyt. Jännitys toki pysyy iltaan asti, kunnes varmistuu, paljonko lisäpaikkoja on tulossa.

Andersson kertoo puolueen olevan valmis hallitukseen, jos puoluekumppanit ja asiat ovat oikeat. Hän on aiemmin sanonut, että vasemmistoliitolle parhaat hallituskumppanit ovat Sdp ja vihreät, ja sama pysyy yhä.

Sekä Sdp että vihreät ovat alkuillan tilanteen perusteella matkalla vaalivoittoon.

Yksi vaihtoehto on, että kokoomus ja vasemmistoliitto voisivat löytyä samasta hallituksesta. Se tietysti tarkoittaisi, että turkulaisen Anderssonin lisäksi hallituksessa olisi myös toinen turkulainen, kokoomuksen Petteri Orpo. Andersson ei täysin tyrmää yhteistyötä, eikä turkulaisuus ole kynnyskysymys.

– Riippuu täysin hallitusohjelmasta, hän sanoo.

Kristillisdemokraatit ovat saamassa yhden lisäpaikan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Tulos on odotusten mukainen, alueelliset gallupit ovat ennakoineet meille lisäpaikkaa, puheenjohtaja Sari Essayah (kd) iloitsi Pikkuparlamentin tulosillassa.

Hän muistutti, että muutamassa vaalipiirissä on erittäin tiukka taistelu viimeisistä paikoista.

– Kannatus on kasvussa joka tapauksessa, mutta vielä ei tiedä riittääkö se lisäpaikkoihin. Lisää on joka tapauksessa tullut äänestäjiä kristillisdemokraateille.

Essayah arveli, että kyseessä ovat luottamusvaalit ja arvot, jolla kd tekee politiikkaa herättävät luottamusta.

Seitsemän tähden liikkeen perustaja ja puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Väyrynen saapui Pikkuparlamenttiin median tulosiltaan hetki ennen ennakkoäänten julkaisua.

Väyrynen harmitteli sitä, että suuret mediatalot sulkivat hänen johtamansa puolueen pois suurista vaalikeskusteluista.

– Jos olisimme saaneet tasavertaisesti olla mukana, olisimme voineet saada 10:stä 15:een paikkaa. Nyt muutamakin paikka on suuri voitto, Väyrynen sanoi ennen ennakkoäänten julkaisua.

Uudellamaalla ehdokkaana oleva Väyrynen ei toistaiseksi halua ennakoida Seitsemän tähden liikkeen vaalitulosta.

Seitsemän tähden liike sai 0,3 prosenttia ennakkoäänistä. Kaikkiaan ennakkoääniä tähtiliike sai 3826.

Sininen tulevaisuus -puolueen vaalivalvojaiset alkoivat riehakkaissa tunnelmissa ravintola Vastarannan Kiiskessä Helsingissä, mutta vielä riehakkaammaksi tunnelma muuttui, kun puolueen puheenjohtaja Sampo Terho saapui paikalle. Hyvin alkanut meteli tosin vaimeni, kun ennakkoäänet tulivat julki. Niiden perusteella siniset putoaa eduskunnasta. Puolueen johtohenkilöt vakavoituivat.

Terho ei kuitenkaan vielä luovuttanut.

– Tästä se lähtee. Suuri osa äänistä on vielä laskematta, Terho totesi toiveikkaasti.

Mieli kuitenkin muuttui illan aikana. Puoluesihteeri Matti Torvinen totesi, että puolue harkitsee maanantaina, lopettaako se toimintansa kokonaan, jos siniset ei saa yhtään eduskuntapaikkaa.

– Puolueen hallitus kokoontuu huomenna miettimään jatkoa, Terho jatkoi.

Tarkoittaako se sitä, että siniset aikoo palata perussuomalaisiin?

– Mistä tuon päättelit Keskustelemme huomenna, Terho toppuutteli.