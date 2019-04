Legendaarinen rock-bändi Uriah Heep esiintyy syksyllä Nivalan Tuiskulassa – tekee Suomessa kymmenen keikan kiertueen



Brittilegenda Uriah Heep tekee ensi syksynä Suomen kiertueen ja keikkailee kiertueen loppupuolella myös Nivalan Tuiskulassa. Kiertueella bändi tekee kaikkiaan kymmenen keikkaa Suomessa ja Nivalan keikka on kiertueen toiseksi viimeinen.

Vuonna 1969 perustettu yhtye on vuosien mittaan lunastanut legendaarisen rock- ja hevibändin maineen. Bändi on keikkaillut Suomessa lukuisia kertoja koko yhtyeen historian aikana, viimeksi viime kesänä.

Yhtyeen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Easy Livin', Lady in Black, Gypsy, July Morning ja Look at Yourself.

Liki viidenkymmenen vuoden aikana Uriah Heep on tietysti läpikäynyt lukuisia miehistömuutoksia, mutta suosioon se ei ole juurikaan vaikuttanut. Maailman ahkerimpien rock-yhtyeitten joukkoon kuuluva Uriah Heep levyttää ja kiertää maailmaa yhä edelleen lähes kahdensadan keikan vuositahdilla.

Uriah Heep vuosimallia 2019 soittaa seuraavassa kokoonpanossa: Mick Box – kitara & laulu, Bernie Shaw – laulu, Phil Lanzon – kosketinsoittimet, laulu, Russell Gilbrook – rummut, laulu ja Davey Rimmer – basso.

Bändiä lämmittelee Tuiskulassa lokakuussa ikoninen rock-bändi Melrose. Uriah Heep nähdään Tuiskulassa lokakuun 19. päivä.