Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Kevät paljastaa myyrien tuhot



NIVALA

Lumien sulaminen paljastaa myyrien touhunneen hangen alla tavallista vilkkaammin. Kuloheinikossa näkyy mutkittelevia peltomyyrien käytäviä ja männyntaimista sekä rankakasoista voi löytää metsämyyrän nakerruksia.

Myyrätutkija Harri Henttonen Metsäntutkimuslaitokselta vahvistaa myyräkannan olevan kasvussa Oulun läänissä.

– Myyräkannat noudattivat ennen tarkasti kolmen vuoden mittaista rytmiä. Kannanvaihteluissa tapahtui Pohjois-Pohjanmaalla murros vuonna 1994, minkä jälkeen alueen myyräkanta on noudattanut omaa muusta maasta poikkeavaa kulkuaan. Huiput ovat nyt 4–6 vuoden välein.

Henttosen havaintojen mukaan myyrien määrä on alhaalla muualla Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.

MetsätalousinsinööriVäinö Haapakoski Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen Ylivieskan toimistosta kertoo metsämyyrien talvella jyrsineen kaadettuja puita.

– Metsämyyrä voi nousta tainta pitkin jopa metrin tai kahden korkeuteen syömään latvasilmuja. Nuoret taimikot on syytä tarkastaa tuhojen toteamiseksi, jolloin myös paikkausistutukset osataan tehdä ajoissa.

Haapakosken mukaan myyrien tuhoissa voi olla suurta paikallista vaihtelua. Kevät on kriittistä aikaa. Jos myyrät selviävät suojattomasta ja vähäruokaisesta ajasta kesään, ne lisääntyvät nopeasti.

– Metsässä liikkujan kannattaa muistaa myyräkuumeen vaara, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa myyrät ovat selvästi asustaneet ja ulostaneet.

– Myyriä voi pyytää pihapiiristä loukuilla tai kaivamalla ämpäri maahan ja asettamalla syötti pohjalle. Ansat on muistettava tyhjentää päivittäin. Muita keinoja on myyrille mieluisten alueiden aitaaminen sekä petolintujen suosiminen pesäpönttöjä rakentamalla.

Haapakoski kertoo pöllöjen ja haukkojen osaavan ennakoida myyrävuoden tulon tekemällä runsaasti poikasia ja hyvissä ajoin keväällä.

Edellinen, mahdottoman runsas myyrävuosi oli Kalajokilaaksossa 1995/1996.

Suomessa elää kymmenen myyrälajia. Myyrät ovat rottia ja hiiriä kömpelömmän näköisiä ja isopäisempiä. Niiden korvat ovat kokonaan tai osittain karvojen peitossa ja häntä on lyhyehkö.

Suurin on vesimyyrä, jonka ruumis on lähes 20 sentin mittainen, häntä on noin 10 sentin pituinen ja turkki tummanruskea. Se aiheuttaa tuhoja puustoissa jyrsimällä puiden maanalaisia osia ja keräämällä käytäviinsä muun muassa perunoita.

Peltomyyrä on tummanharmaa, noin 10 sentin mittainen kasviksia ja puiden kuoria syövä jyrsijä. Se saattaa tehdä pahoja tuhoja pelloilla ja puutarhoissa.

Metsämyyrä on samoin 10-senttinen, mutta selästä punaruskea ja kupeilta harmaa.