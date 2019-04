Sievissä juhlitaan tänään tiistaina uuden paloaseman vihkiäisiä: "Eläkää tänään erityisen rauhallisesti ja turvallisesti"



Jokilaaksojen pelastuslaitos viettää tänään tiistaina uuden paloaseman vihkiäisiä Sievissä. Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka pitää vihkiäispuheen ja vihkii paloaseman virallisesti käyttöön.

Uusi paloasema sijaitsee Pelastajantiellä Kokkolantien varrella.

Uudet paloasematilat tulivat ajankohtaisiksi Sievissä, kun vanhat tilat kävivät ahtaaksi pelastustoimelle sekä ensihoitohenkilöstölle. Lisäksi vanhat paloasemat tilat olivat peruskorjauksen tarpeessa. Uudet tilat otettiin käyttöön Sievissä viime kesänä.

Uusissa tiloissa rakennusala on 1 700 neliötä, joista noin 200 on ensihoidon käytössä ja loput pelastustoimella. Yhteiskäytössä on mm. moderni pesuhalli, varasto-, koulutus- ja sosiaalitiloja.

Paloasema tuli maksamaan yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, johon saatiin Palosuojelurahaston avustusta 220 000 euroa. Lopullisiksi kustannuksiksi jäi pyöreästi 2,9 miljoonaa euroa. Lämmitysmuoto on maalämpö.

Uusiin tiloihin on sijoitettu myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen yhteistä kalustoa. Paloasemalle rakennettiin toimiva huoltohalli sekä keskitetyn kaluston varasto, jotka tuovat suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta pelastuslaitoksen kaluston hankintaan ja huoltoon.

Pelastusajoneuvojen kalustohalliin on sijoitettuna neljä partta, kahdelle sammutusautolle, yhdelle säiliöautolle sekä pienajoneuvoille. Ensihoidon kalustohallissa on tilaa kahdelle ambulanssille. Varastotiloja on myös mm. veneelle, mönkijälle, perävaunuille sekä hinattavalle varavoimakoneelle.

Uudelle paloasemalle rakennettiin myös pelastuslaitoksen henkilöstön itse ideoima harjoittelutorni, jossa voidaan korkealla työskentelyn osaamista kehittää ja harjoitella pelastamista niin ylhäältä kuin alhaaltakin. Samaa mallia käytettiin myös Kalajoen paloaseman tornin suunnittelussa, ja sitä aiotaan käyttää mahdollisissa tulevissakin rakennushankkeissa.

Pelastuslaitos kertoo Facebookissa juhlivansa tänään uusien tilojen vihkiäisiä ja lähettää toivomuksen, että sieviläiset eläisivät tänään erityisten rauhallisesti ja turvallisesti vihkiäispäivän vuoksi.

– Elikkä, jos mahdollista teille, niin antakaahan meidän juhlia ne juhlat rauhassa! Mutta jos nyt sitten kuitenkin tulee jokin hätätilanne, jossa kaipaatte apuamme. Olemme valmiit auttamaan vaikka kesken juhliemme!, pelastuslaitokselta viestitetään.