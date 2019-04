Dyynin vuokrasopimus kilpailutetaan huhtikuun aikana - Kalajoen kaupunginhallitus pysyi edellisessä päätöksessään äänestyksen jälkeen



Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan jälleen Hiekkadyyni Oy:n vuokrasopimusta. Äänestyksen jälkeen se päätti kilpailuttaa vuokrasopimuksen huhtikuun aikana 1.4. kokouksen tehdyn päätöksen mukaisesti niin, että ehdokkaiden yhdenvertainen kohtelu varmistetaan. Vuokrasopimus saatetaan voimaan mahdollisimman pian.

Kilpailutuksen valintaperusteena käytetään vuokran määrää. Ehdokkaita tiedotetaan kiinteistöistä aiheutuvista käyttö- ja hoitokuluista aiempina vuosina toteutuneisiin kuluihin perustuen, kuluerät riittävästi eritellen. Kilpailutuksen pakollisiksi ehdoiksi asetetaan, että kiinteistössä tulee olla aktiivista toimintaa myös talvikauden aikana. Irtisanomisajan osalta kilpailutuksen ehdoissa huomioidaan vuoden kierron mukainen kulurakenne.

Kaupunginjohtaja esitti, että kaupungin ja Hiekkadyyni Oy:n välille tehtäisiin määräaikainen vuokrasopimus ajalle 1.10.2018-30.9.2019, jotta turvattaisiin tapahtumien jatkuvuus kesäkauden aikana. Avoimen kilpailutuksen jälkeen valittavan toimijan kanssa toistaiseksi oleva vuokrasopimus laadittaisiin 1.10.2019 alkaen. Molempien sopimusesitysten mukaan vuokralainen vastaisi kiinteistön kaikista käyttö- ja hoitokuluista itse eikä kiinteistöstä perittäisi erikseen muuta vuokraa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Meri Säteri, Eija Pahkala, Vesa Hihnala ja Jukka Rahja esittivät kaupunginjohtajan esityksen hylkäämistä ja kilpailutuksen toteuttamista 1.4. tehdyn päätöksen mukaisesti. Äänestyksessä heidän esitys voitti äänin 4–5. Tasapuolisuuden lisäksi Säteri, Pahkala, Hihnala ja Rahja perustelivat esitystään muun muassa sillä, ettei kilpailutuksen lähtökohdaksi ole perusteltua asettaa sitä, ettei tiloista perittäisi lainkaan vuokraa. Dyynin tilat ovat heidän mukaan edelleen ravintolatoimintaan kelvolliset.

– Kaupunginhallituksen jäsenen rooli Hiekkadyyni Oy:n päättäjänä ja omistajana, aikaisempien vuokrasopimusten kilpailuttamatta jättäminen; se, ettei tiloista ole peritty varsinaista vuokraa sekä kilpailutukselle suunnitellut ehdot nostavat esiin huolen korruptiolle tunnusomaisista piirteistä tai ainakin epäeettisistä toimintamalleista käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen. Myös tästä syystä on perusteltua, että vuokrasopimus kilpailutetaan mahdollisimman pian, jo kesäkaudeksi 2019, toteavat he esityksensä perusteluissa.

Hiekkadyyni Oy on toiminut vuokralaisena kiinteistöllä jo vuodesta 2013 lähtien ja toiminta on ollut ympärivuotista. Hiekkadyyni on vuokrasuhteen aikana tehnyt kiinteistöön mittavia investointeja, irtaimisto on uusittu kokonaan kuluneiden 17 vuoden aikana ja on Hiekkadyynin omaisuutta.

Aikaisemmat vuokrasopimukset kaupungin kanssa ovat olleet kolmen vuoden mittaisia. Viimeisimpään kolmen vuoden määräaikaiseen sopimukseen oli kirjattu molemminpuolinen kuuden kuukauden irtisanomisaika. Tämä määräaikainen sopimus olisi päättynyt vasta 31.1.2018, mutta kaupungin pyynnöstä se päivitettiin vuonna 2017 kesken sopimuskauden, jolloin irtisanomisaika muutettiin kuukauden mittaiseksi. Tuolloin käynnistettiin alueelle suunnitellun tapahtumahotellin konseptointi ja markkinointi sekä potentiaalisten operaattori- ja investoritahojen aktiivinen hakuprosessi.

Tapahtumahotelliin sopivien toimijoiden kartoitustyö oli käynnissä alkuvuodesta 2018, jonka vuoksi vuokrasopimusta jatkettiin entisin ehdoin määräaikaisena 30.9.2018 saakka. Sen jälkeen sopimus on epähuomiossa jäänyt päivittämättä. Hiekkadyyni on kuitenkin vastannut vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista koko talven ajan.

Tapahtumahotellin kiinteistön aktiivinen markkinointi ja toimijatahojen hakuprosessi on edelleen kesken, haasteena on ollut erityisesti sopivan operaattoritahon löytäminen. Siitä huolimatta ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi kaupungin mukaan kuitenkin käynnistyä jo muutaman seuraavan vuoden aikana.