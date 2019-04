Jukka Oksaharjun vieraskolumni: Maastamuutto on talouden uhkakuva



Suomessa elää ensimmäinen sukupolvi, joka perii tuntuvaa varallisuutta ja voi sijoittaa perheen työn tuotoksia. Enää kannustimet puuttuvat. Asenneilmapiirin vuoksi ajatus pääomatulon veroprosentin laskemisesta kuulostaa poliitikon korvissa yhtä kiinnostavalta kuin venäläisen ruletin pyöräyttäminen täydellä lippaalla. Vaivalla väsätty osakesäästötilikään ei korjaa perustassa olevaa ongelmaa siitä, että omistajuuden kokonaisverotus (yhteisövero ja pääomatulovero) on Suomessa huomattavan kireää.

Karanneen veroprosentin laskemisen sijaan Suomessa on leivottu pääomien verotukseen poikkeuksien joukko. Nykytilanne on viritys, jossa samasta osinkotulosta osa tulonsaajista ei maksa veroa lainkaan ja muilla veroprosentti vaihtelee sijoitusinstrumentin mukaan nollan ja 34 prosentin välillä. Pienimmistä osinkotuloista maksetaan korkeimpien prosenttien mukaan. Verohelvetissämme yritys on jo ennen osingonjakoa maksanut 20 prosentin yhteisöveron ja sijoituskin on usein tehty ansiotuloveron jälkeen.

Silti kansanedustajien kuoro laulaa joka kevät samaa virttä: kiristetään osinkoverotusta! Laulu tuskin saisi aplodeja, jos ihmiset malttaisivat selvittää osinkoveron maksajat. Pörssiyritysten osinkoveroista ovat vapautettuja ulkomaiset omistajat, sijoitusrahastot, vakuutuskuoret, yleishyödylliset säätiöt ja työmarkkinajärjestöt. Suomalaiset kotitaloudet omistavat Helsingin pörssin osakkeista vain reilut 20 prosenttia, mutta vastaavat leijonanosasta osinkoverojen maksamista.

Kotitalouksien pääomien verokohtelu synnyttää ongelmia. Jo mainittujen verojen lisäksi Suomessa maksetaan korkeaa arvonlisäveroa ja lopulta vainajan pelastamaan loppuomaisuuteen isketään kiinni perintöverolla, jos kaikkea ei onnistuta viemään elinaikana.

Nykyinen perintöverotus tuo mieleen tsaarin ajat. Huojentava tieto on se, että perintöveroa voi täysin laillisesti kiertää muuttamalla ulkomaille. Ruotsissa perintö- ja lahjaverotus lakkautettiin vuonna 2004 ja Norjassa vuonna 2014. Onko meillä poikkeuksellista viisautta vai olemmeko väärässä junassa yksin?

Maastamuutto on todellinen uhka. Perijällä ei useinkaan ole veronmaksukykyä. Harva perii käteistä. Logiikka koskee niin asuntoja, metsiä, osakkeita kuin rahasto-osuuksiakin. Perheyritykselle työpaikkoineen perintövero voi olla se viimeinen vitsaus.

Asiantuntijoiden apuun varaton karvalakkikansa kärvistelee nykysysteemissä. Rikkaat järjestelevät, optimoivat, säätiöivät ja nauttivat kikkailujen luvatussa maassa. Juristit vaurastuvat laatien vakuutuskuoria ja muita pelleilyjä.

Perintöverotuksemme luo kannustimen valikoivaan maastamuuttoon. Tämä ei voi olla yhteiskunnan etu, vaikka rikkaat lähtijät tilastollisesti pienentävätkin varallisuuseroja Suomessa. Rikkaita voitaisiin kurittaa tehokkaasti korvaamalla perintövero myyntivoiton verolla. Näin verot perinnöstä maksettaisiin vasta sitten, kun rahat ovat tilillä. Tämä kaiketi vastaisi useimpien kansalaisten oikeustajua.

Viisaimmillaan perinnöissä siirryttäisiin verottamaan pääoman sijaan arvonnousua.

Suomessa perintö- ja lahjaverotuksen kertymä on 2010-luvulla ollut 600 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa noin prosenttia julkistalouden budjetista. Vero ei siis paljoa jaa tuloja kansan keskuudessa.

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.