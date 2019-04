Historiallinen kirkkohanke etenee askel askeleelta Ylivieskassa: kirkkovaltuusto tekee rakentamispäätöksen pääsiäisen jälkeen



Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi yhteistoimintamallin mukaisen suunnittelutyön tuloksena syntyneet suunnitelmat Ylivieskan seurakunnan uuden kirkon rakentamiseksi. Esitys sisältää rakennussuunnitelman, tavoitekustannuksen ja rahoitussuunnitelman.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 13,3 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat sekä allianssin kustannuksista, jotka ovat reilut yhdeksän miljoonaa euroa että tilaajan eli seurakunnan omista kustannuksista, jotka ovat noin 1,7 miljoonaa euroa.

Allianssikustannukset sisältävät pää- ja arkkitehtisuunnittelun, rakentajien kustannukset sekä muut allianssin kustannukset, mm. rakennustöiden ja suunnittelun riskit.

Tilaajan kustannukset pitävät sisällään hankekustannukset ja erillishankinnat, joihin kuuluvat urut, kellotapuli ja kellot, kirkon tuolit ja seurakuntasalin tuolit ja pöydät, kirkkotaiteen, kirkkotekstiilit sekä sakraalikaluston. Urkutarjous on kotimaiselta Porthan Oy:ltä.

Kokonaiskustannukset ovat laskeneet tammikuun 13,6 miljoonasta lähes 300 000 euroa ja sisältävät nyt myös suunnittelun ja rakennustöiden riskit sekä tilaajan kustannukset, joista suurimpina kellotapuli ja urut. Kokonaiskustannukset ovat tippuneet kaiken kaikkiaan lähes kaksi miljoonaa euroa. Viiden metrin madaltamisella on saatu merkittävä pinta-ala- ja materiaalisäästö. Lisäksi tarkennetut suunnitelmat ja materiaalivalinnat ovat tuoneet tuntuvia säästöjä.

Kirkon korkeus rakennussuunnitelman mukaan on 25 metriä (sisäkorkeus 23), leveys 31 ja pituus pitemmältä sivulta 46,3 metriä. Alkuperäisistä suunnitelmista Trinitas-ehdotus on madaltunut viisi metriä. Kirkon bruttopinta-alaa ja tilavuutta on supistettu toiminnallisuutta kuitenkaan vaarantamatta. Kirkkosalissa on paikat 440 hengelle ja seurakuntasalissa noin 130:lle. Kaikki tilat huomioiden pienentyneeseen kirkkoon mahtuisi tarvittaessa kuitenkin lähes 700 ihmistä.

Talousjohtaja Kaisa Toivoniemen laatima hankkeen rahoitussuunnitelma koskee seitsemän miljoonan euron lainaa. 20 vuoden laina-ajalla ja yhden prosentin korolla vuosilyhennys olisi 387 907, 25 vuoden laina-ajalla 317 847 ja 30 vuoden laina-ajalla 271 236 euroa.

Eero Moilanen esitteli kirkkohankkeen päätösaikataulun. Jos kirkkovaltuuston päätös 23.4. on myönteinen, etenee asia tuomiokapitulin hyväksyttäväksi 2. toukokuuta ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi viikoilla 21-22. Jos valituksia ei tule, voi kirkon rakentaminen alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa. Rakennusluvan valmistelu alkaa heti kirkkovaltuuston rakentamispäätöksen jälkeen. Tällä aikataululla kirkko voisi valmistua jo adventiksi 2020.

Kirkkoherra Eija Nivala toi terveisiä Kirkkohallituksen yliarkkitehti Kristiina Koskiaholta, jonka mielestä Ylivieskassa on tehty hyvää työtä ja oltu kohtuullisia. Kompaktiin kokoon on päästy kohtuullisin kustannuksin ja nopeasti.

Kirkkolain mukaan seurakunnalla tulee olla kirkko. Sen rakentamista koskevaan kirkkovaltuuston päätökseen vaaditaan määräenemmistö, mikä tarkoittaa, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa sitä. Kirkkovaltuusto kokoontuu käsittelemään esitystä ensi tiistaina 23. huhtikuuta.