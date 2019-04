Annika Tiiton kolumni: Näpit kuriin puristelija!

Myönnetään heti alkuun: minäkin olen pahamaineinen tomaatinpuristelija. Kun menen kaupan vihannesosastolle, ostan yleensä tomaatteja. En halua käyttää rahojani mätiin tomaatteihin, joten yritän napata käteeni vain kiiltävät ja hyvännäköiset yksilöt. Sitten puristan ihan pikkuisen.

Näkökykyni on aina osunut oikeaan eli tomaatti myös tuntuu hyväkuntoiselta. Silloin se sujahtaa ostoskoriini.

Tiedän kyllä, että puristelu on väärin. Varsinkin silloin, jos tomaatin laittaa takaisin myyntitiskiin. Puristelu voi aiheuttaa vaurioita tomaattiin ja onhan se nyt inhottavaa, että sadat ihmiset lääppivät jonkun lautaselle päätyvää tomaattia. En kuitenkaan missään nimessä laske omaa kauppakäyttäytymistäni kaikista kamalimpaan joukkoon.

Monet ihmiset eivät nimittäin osaa lainkaan käyttäytyä. He repivät kukkakaalista lehdet irti, jotta säästäisivät muutaman sentin. He hylkäävät jäätelöpaketin jauhohyllyyn, kun päättävätkin jäätelön sijasta herkutella itse leivotulla kakulla. He jopa mulkaisevat pahasti, jos erehdyt siirtämään kärryjä, jotka he ovat jättäneet keskelle käytävää.

Ja olen nähnyt aikuisten ihmisten syövän irtokarkkeja suoraan hyllystä. Toivottavasti kukaan ei tee samaa salaattibaarin kohdalla!

Tällainen toiminta aiheuttaa ongelmia yrittäjälle. Hävikin määrä kasvaa ja tappiota tulee. Huono kassakäyttäytyminen sen sijaan aiheuttaa harmaita hiuksia vain kanssakulkijoille.

Ensimmäinen jonottaja ei osaa punnita hedelmiään. Kun kassatäti tarjoutuu ystävällisesti apuun ja juoksee mangojen kanssa heviosastolle, koko jono seisoo.

Toisena jonossa on mummeli, joka on ottanut mukaan koko kolikkokokoelmansa. Tärisevin sormin hän laskee viisisenttisiään.

Kolmas jonottaja on kassatädin tuttu. Juttu luistaa niin hyvin, että kassatädin suun käydessä kädet jähmettyvät kokonaan.

Neljäs saa ostoksensa maksettua kunnialla, mutta pakkaa ne erittäin huolellisesti päivämäärien tai värien mukaan kestokasseihinsa tukkien koko hihnan.

Kukaan edellä mainituista ei tietenkään häiritse silloin, kun aikaa on vaikka millä mitalla. Mutta jos sattuu olemaan vähän kiire, alkaa väkisinkin ärsyttää.

Yhdestä asiasta en kuitenkaan ryhdy nipottamaan, vaikka se tuntuukin olevan yleisin kauppa-asia, josta ihmiset kiistelevät. Laittaako jonon ensimmäinen välikapulan vai onko se perässä tulevan tehtävä? Mielestäni sen voi laittaa kumpi tahansa. Toimenpiteessä pitää liikuttaa kättäkin niin vähän, että se ei voi olla kovin rankkaa.

Ostoskärryjen palauttaminen takaisin katokseen on sen sijaan paljon rankempaa, mutta silti suositeltavaa. Vai haluatko sinä olla se, jonka auton kylkeen parkkipaikalle jätetty ostoskärry tuulessa paiskautuu?

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.