Pääkirjoitus: Kirkkopalon vaarakin kauhistuttaa – Notre-Dame toi Ylivieskan palon muistot mieliin



Ranskalaisten hätä historiallisesti arvokkaan Notre-Damen katedraalin palosta on helppo ymmärtää. Katedraalin palo aiheutti maansurun, joka sai monet tahot avaamaan rahahanat ja turvaamaan rakennus- ja kunnostustyöt.

Suomessa tapahtuu vuosittain keskimäärin seitsemän kirkkopaloa vuodessa. Kun esimerkiksi Kiihtelysvaarassa Itä-Suomessa tuhoutui puinen ristikirkko viime syyskuussa, se oli suuri valtakunnallinen uutinen kuten kirkkopalot yleensä. Erityistä huomiota sai sankarisuntio, joka pelasti viime hetkellä alttaritaulun.

Keskipohjalaisten ja muidenkin suomalaisten mielessä on Ylivieskan kirkon raju tulipalo kolme vuotta sitten. Ylivieskan kirkko tuhoutui pääsiäislauantain iltana, ja palo kohosi valtakunnan ykkösuutiseksi. Vuodet ovat kuluneet ja uuden kirkon rakentaminen häämöttää, sillä kirkkovaltuusto kokoontuu pääsiäisen jälkeen asian äärelle ja päättää rakentamisesta. Suunnitelmien mukaisen kirkon kustannukset ovat 13,3 miljoonaa euroa.

Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta arvioi Keskipohjanmaassa, että kirkkojen paloturvallisuus on parantunut, mutta parannettavaa riittää. Leppälän mukaan viime vuosikymmenten tuhoisat palot ovat panneet seurakunnat panostamaan turvallisuuteen. Vastuu pelastussuunnitelmista kuuluu seurakunnille.

Lähes kaikki Suomen kirkot on varustettu paloilmaisimella, mutta automaattisia sammutusjärjestelmiä on vain osassa. Esimerkiksi Kokkolan seurakuntayhtymän kaikissa kirkoissa on ilmoitusjärjestelmä, joka tekee suoraan ilmoituksen aluehälytyskeskukseen ja sitä kautta pelastuslaitokselle.

Seurakuntayhtymän teknisen isännöitsijän Jouko Hakuntin mukaan tulipaloihin on pyritty varautumaan niin hyvin kuin se etukäteen on teknisesti mahdollista (KP 18.4.).

Kalajoen kirkko saa meneillään olevassa remontissa entistä paremman sprinklerijärjestelmän välikatolle. Nivalan kirkko varustettiin viime vuoden remontissa automaattisella sammutusjärjestelmällä.

On erinomaisen hyvä, että kirkkojen paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Kaikkia kirkkorakennukseen liittyviä arvoja ei voi rahalla ja vakuutuksilla korvata.