Kokot jäävät ehkä sytyttämättä – Ilmatieteen laitos ennustaa ruohikkopalovaaraa lauantaille

Ruohikkopalovaaran aikana kaikki avotulen teko maastossa on kielletty.

Perinteisiä pääsiäiskokkoja on valmisteltu eri puolilla Keski-Pohjanmaata pääsiäislauantaita silmällä pitäen. Useilla kyläkunnilla odotetaan tulen ja makkaranpaistomahdollisuuden yhteenkokoavaan voimaa, mutta pariin paikkaan on kokon ohelle järjestetty mittavaakin oheisohjelmaa.

Poikkeuksellisen aurinkoinen ja kuiva keli uhkaa tänä vuonna pistää stopin perinteelle. Ilmatieteen laitoksen asettaman ruohikkopalovaaran aikana kaikki maastossa tapahtuva avotulen teko on kielletty. Lauantaille ennustetaan ruohikkopalovaaran-alueen laajenemista Keski-Pohjanmaalle. Torstaina varoitus oli jo voimassa eteläisemmissä rannikkomaakunnissa kuten Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jouni Leppälä, tiedetäänkö jo, saako lauantaina polttaa kokkoja vai ei?

– Varmaksi ei tiedetä. Ilmatieteen laitos päivittää varoituksia noin kolmen tunnin välein. Pohjanmaalla varoitus on voimassa, eli pelastuslaitoksemme alueella se koskee Luotoa, Kruunupyytä ja Pietarsaarta. Ennusteen mukaan on niin, että varoitus on tulossa voimaan myös Keski-Pohjanmaan alueella.

Ennuste ei ole kuitenkaan yhtä kuin varoitus, vaan tilanne pitää tarkistaa lauantaina?

– Ennen kuin raapaisee tikun sytyttääkseen kokon, ennen sitä pitää varmistaa, onko varoitus voimassa. Todennäköistä on, että se on, sillä sateita ei ole tiedossa ja säätila säilyy suhteellisen aurinkoisena, kuten se on ollut jo pitkään.

Onko sillä merkitystä, millaiselle alueelle kokko on tehty? Jos paikka on multapinnalla tai ennakolta kulotettu, voiko tulen tehdä?

– Kieltoa ei voi kiertää millään erityisjärjestelyillä. Viranomainenkaan ei voi antaa poikkeuslupaa ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulen teko on kielletty maastossa kaikkialla.

Vaikkei varoitus tulisi voimaan, onko syytä olla varovainen?

– Ehdottomasti. Meillä on jo nyt ollut 4–5 maastopaloa. Nyt on poikkeuksellisen kuivaa, ja suosittelen välttämään kaikkea kulotusta ja risujen polttoa.

Ilmatieteen laitoksen voimassa olevat varoitukset ja ennuste

Ilmoitus kulotuksesta tai kokon poltosta, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen sähköinen lomake

Perinnekokoista, kuten pääsiäiskokoista, ei tarvitse tehdä ilmoitusta ellei tilaisuuteen osallistu yli 200 henkilöä samanaikaisesti.

Jos osallistuu, tilaisuudesta pitää tehdä myös yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.