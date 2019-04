Suomen mielenterveysseura vastaa uudessa numerossa pääsiäispyhinäkin – nyt myös ruotsiksi ja arabiaksi

Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämän kriisipuhelimeen soittavat entistä nuoremmat, myös itsetuhoisissa ajatuksissa soittavien määrä on kasvanut

Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämän Kriisipuhelimen numerot ovat muuttuneet.

Kuluvalla pääsiäisviikolla otettiin käyttöön uusi numero suomenkieliselle linjalle 09 2525 0111 ja vuoden toiminnassa olleelle arabiankieliselle linjalle 09 2525 0113.

Samana päivänä avautui myös Kriisipuhelimen uusi ruotsinkielinen linja numerossa 09 2525 0112.

Numerouudistuksella päästiin madaltamaan avun hakemisen kynnystä entisestään, koska on edullisempaa soittaa 09-alkuisiin numeroihin kuin aiempaan numeroon. Uudessakin numerossa soittajalle kertyvät kulut muodostuvat operaattorin perimistä kuluista, eli Mielenterveysseura ei peri maksuja. Kriisipuhelin-toimintaa ylläpidetään Veikkauksen tuotoilla.

Kriisipuhelintoiminnan päällikköSusanna Winter Mielenterveysseurasta kertoo, että kriisissä olevat tarvitsevat apua nopeasti.

– Siksi on tärkeä päästä soittamaan, chattaamaan tai keskustelemaan kasvokkain. Puhelinauttamiselle on edelleen suuri tarve, viime vuonna soittoja tuli yli 162 500 ja soittajat ovat yhä nuorempia.

Kriisipuhelimesta saa keskusteluapua suomeksi vuoden jokaisena päivänä ja yönä. Öisin suurelta osin vapaaehtoistyönä ylläpidettävät linjat usein pääsevät ruuhkautumaan. Tavoitteena on, että puhelinta voitaisiin pitää auki ympäri vuorokauden ja lisätä päivystäjien määrää yöaikaan. Ruotsin- ja arabiankieliset linjat päivystävät kumpikin arkisin 20 tuntia. Molemmille linjoille voi soittaa myös englanniksi.

– Uuden ruotsinkielinen linjan saaminen auki on tärkeä asia. On hyvä voida puhua vaikeista elämäntilanteista, kuten itsetuhoisista ajatuksista, omalla äidinkielellään. Arabiankieliseltä linjalta saamamme kokemukset ovat olleet erittäin hyviä ja palaute kiittävää. Vuodessa yhteydenottoja on tullut lähes 700. Molemmille näistä linjoista voi soittaa myös englanniksi, Winter kertoo.

Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa vastattiin vuonna 2018 yhteensä 54 556 puheluun. Yleisimmät soittojen syyt ovat ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat ja ahdistuneisuus.

Kriisipuhelin avautui vuonna 1970, ja alusta asti päätarkoitus on ollut ehkäistä itsemurhia. Joka päivä Kriisipuhelimeen tulee keskimäärin yhdeksän puhelua, joissa soittaja on itsetuhoinen. Itsetuhoisissa ajatuksissa soittavien määrä on kasvanut.

Kriisipuhelimesta saa apua nopeasti ja ilman lähetteitä. Riittää, että kokee itse tarvitsevansa keskusteluapua ja tukea tilanteensa peilaamiseen.