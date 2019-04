Nyrkkeilijä Edis Tatli tyrmättiin kuuluisalla Madison Square Gardenilla – kyseessä Pekka Mäen valmentaman Euroopan mestarin ensimmäinen tyrmäystappio



Suomalaisnyrkkeilijä Edis Tatli koki sunnuntai-aamuna Suomen aikaa ensimmäisen tyrmäystappionsa New Yorkin legendaarisella Madison Square Gardenilla ammattilaisten kevyen sarjan kamppailussa.

Hondurilaistaustainen 21-vuotias Teofimo Lopez voitti ottelun viidennessä erässä: Tatli ei pystynyt jatkamaan ottelua Lopezin oikean suoran osuttua suoraan Tatlin vartaloon. Lopez pääsi niskan päälle ottelun alusta lähtien.

Hondurasilaistaustainen Lopez on voittanut kevyessä sarjassa kaikki 12 otteluaan, joista 10 on tullut tyrmäyksellä. Tatlia ei puolestaan ole koskaan tyrmätty. Edis Tatli, 31, on otellut ammatilaiskehissä 34 kertaa ja kärsi nyt kolmannen tappionsa.

Kosovolaissyntyinen kevyen sarjan nyrkkeilijä pääsi ottelemaan kolmantena suomalaisena New Yorkin legendaarisella Madison Square Gardenilla. Kyseisessä nyrkkeilypyhätössä ovat otelleet kaikkein taitavimmat nyrkkeilijät Muhammad Alista Mike Tysoniin. Suomalaisista nyrkkeilijöistä pääsalissa ovat aeimmin otelleet ainoastaan Eva Wahlström (2018) ja Gunnar Bärlund (1938).

Tatli on kaksinkertainen kevyen sarjan Euroopan mestari. Hänen valmentajanaan toimii vasta edesmenneen "Kokkolan leipurin", Olli Mäen poika, Pekka Mäki.

Kuvia ottelusta voi katsoa esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilta.