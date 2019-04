Lukijan mielipide: Työnohjaus on olennainen osa työhyvinvoinnin lisäämistä ja ylläpitoa



Keskipohjanmaa-lehdessä 20.4. kuvattiin Kokkolan ja parin ympäristökaupungin työpoissaolojen vähenemistä. Sairauspoissaoloja on saatu pienemmäksi satsaamalla työhyvinvointiin mm. muuttamalla työterveyshuollon avokuntoutus palkalliseksi. Vuoden mittaiseen tyky-projektiin pääsi Kokkolassa 90 henkilöä noin 2300:sta. Tarkempi tarkastelu projektiin valikoituneiden kokemuksista olisikin kiinnostavaa kuultavaa.

Työväestö ikääntyy ja meillä suomalaisilla on monia kansansairauksia, joiden ennaltaehkäisyyn on satsattu ja satsataan jo varhaiskasvatuksesta alkaen. On melko pitkälle itsestä kiinni, miten terveydestämme pidämme huolta, sikäli kun siihen voimme vaikuttaa.

Kun tarkastelee Kokkolan kaupungin strategiaa ja tavoitetta vähentää sairauspoissaoloja, voi olla hyvillä mielin. Suunta on oikea. Mutta mitkä ovat ne keinot, joilla hyvä alku on myös pysyvää. Satsataanko hyvinvointiin riittävästi pitkällä aikavälillä? Onko meillä riittävästi tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan ja onko ilmapiiri sellainen, että ongelmien ilmaantuessa ne uskalletaan reilusti avata?

Avoin ja keskusteleva työilmapiiri on tietysti kaikkien työntekijöiden toive ja työnantajan etu. Työpaikka, työporukka, tiimi, jossa voi huoletta olla oma itsensä ja työn tekeminen on keskiössä. Se edellyttää hyvää johtamista ja selkeää työnkuvaa jokaiselta tiimin jäseneltä. Siihen pääseminen edellyttää yhteisen ymmärryksen luomista sekä yhteisen kielen löytämistä. Ellei sitä löydy, alkaa vastakkainasettelu tai syyllisen etsintä.

Työnohjaus ja konsultointi ovat tärkeä osa jatkuvaa työhyvinvoinnin ylläpitämistä. Työnohjaus ei ole tarkoitettu hätäavuksi vain silloin, kun on viimeinen hetki yrittää paikata tulehtunutta tilannetta. Työnohjauksen tulisi olla olennainen osa työhyvinvoinnin lisäämistä ja ylläpitoa, riippumatta työsektorista. Sen tarkoitus on nimenomaan lisätä yhteisen ymmärryksen synnyttämistä ja kasvamista ihmisten välillä dialogisin keinoin, sekä auttaa näkemään oma merkityksellinen osansa työyhteisön jäsenenä ja näin lisätä mm. motivaatiota työhön ja mikseipä myös itsensä kehittämiseen.

Virpi Karhu

Työnohjaaja STOry