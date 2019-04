Sammakot aloittelevat soidintaan – kevään eteneminen jatkuu yöpakkasten väistyttyä



Huhtikuun kolea alku jarrutti monen lajin varhain alkanutta etenemistä, mutta nyt sammakot ovat alkaneet heräillä vain hieman normaaliaikataulusta edellä.

Luonto-Liiton kevätsseuranta tiedotti pääsiäisen alla, että sammakoiden soidin on käynnistynyt jo paikoin eteläisessä Suomessa, mutta Keskipohjanmaan lukija on havainnut jo viitasammakon Vetelin Räyringin hangilla.

Sammakonkutua on myös löydetty jonkin verran rannikon tuntumassa.

– Vesistöjen lähellä kannattaa nyt pitää korvat auki, sillä kaikki seurattavat sammakot ovat pian äänessä. Viitasammakon kutu alkaa pari viikkoa sammakkoa myöhemmin, ja lajin voi määrittää varmasti soidinääntelyn perusteella. Viitasammakko kun ei kurnuta, vaan pulputtaa, kertoo Luonto-Liiton kevätseuranta-vastaava Varpu Pärssinen.

Kevään merkeistä on lintujen laulun lisäksi havaittu myös sinivuokko, joka kukkii nyt ainakin Vaasan korkeudella asti. Pääkukinta on jo paikoin loppumaan päin. Valkovuokkoa on toistaiseksi havaittu runsaana vain rannikkoalueilla.

Tavallisesti havainnot keväthyönteisistä ovat huhtikuussa runsaimmillaan, mutta esimerkiksi nokkos- ja sitruunaperhosesta kertyi huhtikuun alkupuoliskolla saman verran havaintoja kuin maaliskuun alussa.

Lämpimän jakson jälkeen viilentynyt sää onkin voinut aiheuttaa hyönteisille ongelmia, Luonto-Liitossa arvellaan. Hyönteisiä syövät linnut ja nisäkkäät taas ovat vasta runsastumassa. Yksittäisiä siilejä on nähty lähes kautta maan, Espoossa havaittiin viikko sitten muutama herännyt lepakko.

Luonto-Liiton kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut. Tänä vuonna teemana ovat kevään äänet. Seurattavia teema- ja vakiolajeja on yhteensä 47. Ensihavaintoja voi ilmoittaa internetissä milloin vain, ja lajien runsautta arvioidaan joka toinen viikonloppu maaliskuun puolivälistä alkaen aina kesäkuun toiseen viikonloppuun asti.

Ilmoitetut havainnot kirjataan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta havaintoja voi myös käydä itse seuraamassa. Havainnot ovat tärkeitä fenologiatutkimukselle, joka auttaa muun muassa ilmastonmuutoksen tutkimisessa.

Sammakkoeläimet ja matelijat kertovat elinympäristöjensä tilasta, sillä ympäristön muutokset heijastuvat nopeasti niiden populaatioihin ja levinneisyysalueisiin.

Millaisia kevään merkkejä sinä olet havainnut keskipohjalaisessa luonnossa? Lähetä lukijankuvasi toimitukseen osoitteeseen toimitus@kpk.fi tai whatsappilla numeroon 0400365601.