Hanna Rautio: Hermoja raastava siltatyö

Oli korkean polvituuletuksen paikka, kun kuulin viime viikolla 8-tiellä Perhonjoen ylittävän sillan kunnostustöiden alkamisesta. Siis sen vuoksi etten pendelöi enää päivittäin työmatkaani tuon Kokkolan Vitsarin paikkeilla olevan sillan yli.

Autoilijoiden piina kasitiellä kestää ensi viikon alusta pitkälle loppusyksyyn. Kunnostustöiden aikana vain toinen ajokaista on käytössä ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Paikka siltatyölle on Kokkolan huudeilla lähes pahin mahdollinen, liikennemäärä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Eteläpuolella on Vitsarin Shellin sekä varsinaisen Vitsarin eli Vessintien liittymät. Molemmista on vaikea päästä päätielle aamun ja illan ruuhka-aikoina. Pohjoispuolella on Rimmintie sekä muutamia pienempien teiden liittymiä.

Etenkin pohjoisen suunnasta tultaessa houkutteleva vaihtoehto on jonotuspaikan kiertäminen Rödsön sillan kautta, vaikka ajallisesti siitä tuskin on hyötyä. Google Mapsin mukaan kiertotie Kasitien ja Kaukobackantien risteyksestä Kokkolan rautatieasemalle on noin kolme kilometriä ja kahdeksan minuuttia pidempi. Kiertoreitin pikkutiet eivät ole hyvässä kunnossa ja Rödsön eli Kankkosen siltakin on vain yhden auton levyinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valittava on siis kahdesta pahasta, mutta en yhtään ihmettele kiertäjiä, sillä autossa jonottaminen on rasittavaa. Tuoreessa muistissa on kasitien päällystäminen Himangalla, jolloin tietyöpaikka ohitettiin saattoauton perässä kolmeakymppiä körötellen.

Autoilijat ihmettelevät vimmastuneena, miksei paikalle rakenneta väliaikaista kiertosiltaa. No sen vuoksi ei, koska se maksaa. Pyhäjoella oli kasitiellä pari vuotta sitten väliaikaissilta – koska Fennovoima. Ei voi mitään, jonottamista on tiedossa.

Muutenhan kasitie on minusta Oulusta Oravaisiin aivan hyväkuntoinen. Kokkolasta pohjoisen suuntaan ikävin paikka on ehkä Himangan kirkonkylän kohdalla 50 km/h -nopeusrajoitusalue. Etelään on tullut ajettua vähemmän, ja siellä kinkkisimpiä ovat ehkä Edsevön Nesteen lähistön kamera-ansat, joita automaattiseksi liikenteenvalvonnaksikin kutsutaan.

Lakeuksilla riittää ohituspaikkoja ilman erikseen rakennettuja kaistoja. Sitä paitsi ohituskaistat saavat myös matelijat kiihdyttämään, mikä tekee ohi pääsemisestä vaikeampaa. Lisäksi talvisin ohituskaista on aina lumisempi kuin varsinainen ajokaista, joten mieluummin ohitan sopivassa välissä vastaantulevien kaistan kautta.