Sri Lankalla oli vahva maine trooppisena paratiisina – pommi-iskut ovat kova kolaus maan turismille



Mitä aiotte tehdä Sri Lankaan varatuille lomille, kysyy turisti First Choice -matkailusivustolle tehdyssä tviitissä, eikä ollut ainoa kyselijä. Samaan aikaan kotiin maan pääkaupungin Colombon lentoasemalta matkaavat turistit ilmaisivat helpotustaan.

Sri Lankan viikonloppuisten pommi-iskujen vaikutukset turismiin alkoivat heti. Esimerkiksi Yhdysvaltain, Japanin ja Australian hallitukset ovat varoittaneet kansalaisiaan Sri Lankan vaaroista.

Australian pääministeri Scott Morrison kehotti australialaisia harkitsemaan matkan tarvetta ja välttelemään kaikkia iskujen koskettamia alueita.

Japanin suurin matkatoimisto JTB puolestaan poisti peruutusmaksut ja muutti toukokuun kymmenenteen saakka varattujen pakettimatkojen reitityksiä niin, että ne kiertävät riskikohteet.

Myös intialaiset lentoyhtiöt Air India ja Indigo poistivat uudelleenreititys- ja peruutusmaksut huomiseen keskiviikkoon mennessä lähteviltä lennoilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kolmanneksi suurin tulonlähde

Turismi on Sri Lankan kolmanneksi suurin ja nopeimmin kasvava ulkomaisen valuutan lähde vierastyöläisten rahansiirtojen sekä vaateteollisuuden jälkeen. Saarivaltiolle kertyi turismista tuloja lähes 4,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018. Se vastasi lähes viittä prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Citibankin ekonomistit kiirehtivät arvioimaan tiistaina, että pommi-iskuilla on suuri vaikutus maan turismiin ja ennestään heikkoon taloudelliseen kehitykseen. Maan bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2018 heikointa 17 vuoteen.

Turismin kasvu Sri Lankassa on ollut huikeaa. Maahan saapui viime vuonna 2,3 miljoonaa matkailijaa, mikä on yli neljä kertaa niin paljon kuin vuonna 2009. Maa on onnistunut rakentamaan itselleen maineen trooppisena paratiisina pitkään jatkuneiden levottomuuksien päätyttyä.

Maailman suurin matkaoppaita julkaiseva yritys Lonely Planet on nimennyt Sri Lankan parhaaksi matkakohteeksi omatoimimatkailijoille vuonna 2019.