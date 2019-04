Lukijan mielipide: Mahdollisuus kehittää palveluja



Soite on halunnut kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti. Maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot on perustettu yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat toiminta-alueen kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteisia yhteistyöelimiä.

Ne toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylinä erityisesti ikääntynyttä ja vammaisväestöä koskevissa asioissa. Neuvostot keskustelevat, antavat palautetta, tekevät aloitteita, kehittämisehdotuksia ja pyydettäessä lausuntoja sekä välittävät tietoa viiteryhmiinsä liittyvissä asioissa eri viranomaisille.

Vuoden 2017 alusta on toiminut kolme asiakasraatia; lasten ja perheiden palveluiden asiakasraati, työikäisen väestön asiakasraati ja ikäihmisten asiakasraati. Asiakasraatien tehtävänä on tuoda esiin kuntayhtymän alueelta asukkaiden palveluntarpeita, tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen toimivuutta ja antaa niihin liittyviä kehittämisehdotuksia.

Näiden lisäksi on toimialueilla omia kokemusasiantuntijuuteen liittyviä kehittäjäryhmiä. Palaute ja kehittämisehdotukset ovat tärkeitä kehittäessämme hoito-, palvelu- ja kuntoutusprosesseja asiakaslähtöisesti Soitessa.

Asukas- ja asiakasosallisuutta on haluttu vahvistaa Soitessa sen perustamisesta lähtien. Raatien, neuvostojen ja järjestöneuvottelukunnan jäsenet on valittu koko maakunnan alueelta. Asiakasraatien valinnassa on otettu huomioon se, että raatilaiset edustavat potilas- ja asiakaskokemusta Soiten palveluissa, eivät toimi niinkään minkään etujärjestön, esim. potilasjärjestön edustajana raadissa.

Soite järjestää asiakkaan ja potilaan oikeuksien päivän 2.5 2019 keskussairaalan auditoriossa. Potilaan oikeuksien päivää on Euroopassa vietetty vuodesta 2007. Päivän tarkoitus on tiedottaa, keskustella ja toimia yhdessä asiakkaan ja potilaan oikeuksien parantamiseksi. Tarkemmin päivästä tietoa kuntayhtymän verkkosivuilta.