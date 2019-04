Vesisankarit tapahtumassa harjoiteltiin pelastautumistaitoja



– Tässä on rivissä koskikajakkeja. Taitava ihminen osaa käännellä tällaista kovissakin aalloissa ihan miten sattuu, ja teillä on nyt mahdollisuus kokeilla näitä uima-altaissa. Ottakaa mukava asento. Jos osaatte uida, ei tarvitse laittaa liivejä päälle, ohjeistaa Kokkolan Retkimelojien John Hagnäs monikymmenpäistä oppilaslaumaa.

Vesisankarit-päivä keräsi keskiviikkona Kokkolan Vesiveijariin sadoittain kouluaisia harjoittelemaan vedessä pelastautumistaitoja. Koululaistapahtuma oli suunnattu 3–6-luokkalaisille, mukaan mahtui 16 luokkaa.

Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa, kertoo Kokkolan kaupungin liikunnanohjaaja, tapahtuman koordinaattori Riitta Brännkärr.

­– Oppilailta on tullut palautetta, että tämä on tosi hauskaa. Näiden taitojen opetteleminen olisi tärkeää ihan kaikille.

Tapahtuman alkuunpanijana on toiminut koululiikuntaliitto. Mukana järjestämässä on vapaaehtoisia eri tahoilta, ja tavoitteena on tuoda vesitaitojen merkitys kaikkien tietoisuuteen ja tarjota mahdollisuus harjoitella niitä.

Kokkolassa järjestäjiin kuuluvat Kokkolan Meripelastajat, Keski-Pohjanmaan Retkimelojat, SPR:n Kokkolan osasto sekä Kokkolan uimaseura. Koululaiset pääsivät opettelemaan vedestä pelastamista, melontaa, ensiaputaitoja sekä uinti- ja sukellustaitoja.

– Ensin piti pukea pelastusliivit ja sitten me harjoteltiin kelluntaa. Sitten mentiin pelastuslautalle, jolla oli tosi kuuma. Sinne piti auttaa kaveri, kertoo Vilma Ylikorpi, Kälviän kirkonkylän koulun 5.luokalta.

Opettaja Jaana Salmela sanoo ilmoittaneensa luokkansa tapahtumaan, koska vedentaidot on todella tärkeitä oppilaille.

– Näitä harvoin pääsee kokeilemaan, jos ei ole erityisen harrastunut. Oppilaat ovat odottaneet tätä paljon. He pitävät uimisesta ja ovat olleet todella innoissaan tästä.