Työttömyys jatkaa laskuaan Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella, selviää maaliskuun työllisyyskatsauksesta.

Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuun lopussa runsaat 7 100 työtöntä työnhakijaa. Se on yli 1 000 (12,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner­-Suomen alhaisin (6,2 %). Pienintä työttömyys on Luodon (1,7 %), Pedersören (2,0 %) ja Närpiön (3,1 %) kunnissa. Avointen työpaikkojen määrä on puolestaan noussut jo pitkään. Maaliskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna yhteensä noin 7 500 työpaikkaa, mikä oli melkein 950 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Loistavan työllisyystilanteen kääntöpuolena on kuitenkin yhä kasvava työvoimapula. Helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan 60 % Pohjanmaan ja noin puolet Keski-Pohjanmaan yrityksistä katsoo, että työvoiman saatavuus estää merkittävästi tai jossain määrin yrityksen kasvua. Lisää työvoimaa aikoo palkata lähes 40 % Pohjanmaan ja lähes 30 % Keski-Pohjanmaan työnantajista.

Kuitenkin vain 10 % Pohjanmaan ja noin 5 % Keski-Pohjanmaan työnantajista ilmoittaa aikovansa hyödyntää ulkomaalaistaustaista työvoimaa.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistyi vuoden alusta Talent Coastline -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi ja lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.

Ulkomaalaisia osaajia rekrytoitiin pari viikkoa sitten järjestetyssä Finland Works -verkkorekrytointitapahtumassa, jossa kolmisenkymmentä suomalaista ICT-, energia-, rakennus- ja metallialan työnantajaa ja noin 2000 työnhakijaa ympäri Eurooppaa kohtasivat toisensa verkossa. Suuri osa mukana olleista yrityksistä oli Pohjanmaalta.

Vaasalainen insinööritalo Prohoc oli yksi tapahtumaan osallistuneista yrityksistä.

– Viitisenkymmentä hakijaa oli todella kiinnostavia eli sellaisia, joilla oli tarvittava erityisosaaminen ja kokemus. Eniten kiinnostavia ehdokkaita tuli Kreikasta, Kyprokselta ja Portugalista. Rekrytointiprosessi on edelleen kesken, mutta uskomme, että saamme palkattua jopa kymmenen uutta osaajaa, kertoo myynnistä ja rekrytoinnista vastaava johtaja Iiro Wesslin.