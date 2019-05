Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Morsian kaukaa menneisyydestä

★ ★ ★ ★

45 vuotta.Ohjaus Andrew Haigh, 2015Yle Teema pe 3.5. klo 21.00

Polttakaa entisten heilojen kirjeet ja valokuvat! Niistä voi tulla harmia. Uudessa suhteessa täytyy ainakin muistaa kertoa ne oleellisimmat asiat.

Andrew Haigh tuli tunnetuksi homoromanssilla Weekend (2011). Toinen pitkä ohjaus, 45 vuotta (45 Years), nosti hänet nykytekijöiden eturiviin. Ura jatkui vakuuttavalla romaanifilmatisoinnilla Lean on Pete (2017). Toisin kuin 45 vuotta, hevoselokuvaa ei nähty meillä teattereissa, ei dvd-levyllä eikä suoratoistopalveluissa.

Tarkkanäköisessä 45 vuodessa safiirihäiden juhlintaan valmistautuva seitsenkymppinen aviopari törmää vanhoihin salaisuuksiin. Onnellinen yhteinen taival onkin perustunut valheelle. Filmi pohtii valintojen ja luottamuksen merkitystä suhteessa.

Pitkän uran luonut Tom Courtenay (Pukija, Viimeinen kierros, Kvartetti) on hienona luonnenäyttelijänä saanut kaksikin Oscar-ehdokkuutta. Sir Tom muistetaan jo 1960-luvun brittiläisestä uudesta aallosta (Kaikista kapinallisin, Uneksija Billy, Kuningas ja isänmaa). Tässä Courtenay esittää 78-vuotiaana Geoffia, jolle posti tuo Sveitsistä kirjeen. Nuoruudenrakkauden huuma ja tuska palaavat mieleen.

Charlotte Rampling oli 69-vuotiaana ehdolla Oscarille juuri tästä pääroolista. Hän aloitti hyvin kansainvälisen uransa samoihin aikoihin kuin vastanäyttelijänsä. Kuuluisuuteen Rampling nousi myöhemmin elokuvilla Kadotetut, Yöportieeri ja Swimming Pool. 45 vuodessa näkökulma on naisen. Kate uskoo, luottaa ja toivoo, mutta ei lopulta voi olla punnitsematta sitä, onko vuosikymmenien uskollisuus hiekalle rakennettu.

Veteraanit ansaitsisivat onnellisen lopun. Suurena juhlapäivänä Kate ja Geoff yrittävätkin avata uuden lehden ja aloittaa alusta. Charlotte Ramplingin hienovaraisen tulkinnan järisyttävä huipennus on yhteinen tanssi laulun Smoke Gets in Your Eyes tahtiin. Olisiko Katen ja Geoffin sittenkin pitänyt valita hääjuhlaansa toinen Plattersin kappale – se The Great Pretender?